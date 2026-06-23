Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN 2026 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 23.06.2026 09:51

REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN 2026 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması

22 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Akşam kuşağında yayınlanan Atı Üstü İstanbul, MasterChef Türkiye ve ekrandaki film yapımları arasındaki reyting yarışı dikkat çekerken gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve diğer programların performansı yakından takip ediliyor.

  • ABONE OL
REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN 2026 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması

Televizyon ekranlarında 22 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. İzleyiciler, Total, AB ve ABC1 sıralamalarında hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek için sonuçları araştırıyor. Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günün en çok izlenen programları belli olacak.

REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN 2026 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

22 Haziran 2026 Total, AB ve ABC1 reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Saat 10.00'dan sonra erişime açılması bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN 2026 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN 2026 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması
REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN 2026 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA