REYTİNG SONUÇLARI 22 HAZİRAN 2026 | Hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün reyting sıralaması

Televizyon ekranlarında 22 Haziran 2026 tarihinde yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. İzleyiciler, Total, AB ve ABC1 sıralamalarında hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek için sonuçları araştırıyor. Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte günün en çok izlenen programları belli olacak.