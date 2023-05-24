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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 23 Mayıs 2023 tablosu: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları birincisi kim?
Giriş Tarihi: 24.05.2023 07:47 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023 07:49

Reyting sonuçları 23 Mayıs 2023 tablosu: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları birincisi kim?

Son dakika reyting sonuçları 23 Mayıs Salı listesi araştırılıyor. Salı akşamlarının fenomen dizileri Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Aile reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Medya gündemini yakından takip edenler dünün izlenme oranlarını değerlendirmeye başladı. Dizilerin devamlılığı konusunda önemli olan 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu gündemdeki yerini aldı. Peki, 23 Mayıs 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Survivor 2023, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…

Reyting sonuçları 23 Mayıs 2023 tablosu: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları sıralaması 23 Mayıs Salı için araştırılmaya başlandı. Her Salı akşamı ekranlara gelen yapımlar en çok izlenen olmak için mücadele verdi. Günün reyting birincisi olmak için yarışan dizi ve filmlerin Total ve AB reyting sıralaması medyanın gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor 2023, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Aile yeni bölümleri ile izleyici karşısındaydı. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 23 Mayıs 2023 Salı dünün reyting birincisi…

Reyting sonuçları 23 Mayıs 2023 tablosu: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları birincisi kim?

23 MAYIS 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 23 Mayıs Salı reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 23 Mayıs 2023 tablosu: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları birincisi kim?

23 MAYIS 2023 SALI REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

23 Mayıs Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 23 Mayıs 2023 tablosu: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları birincisi kim?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

16 Mayıs 2023 Salı akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 23 Mayıs 2023 tablosu: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları birincisi kim?

TOTAL

1 - Yalı Çapkını

2 - Atv Ana Haber

3 - Ben Bu Cihana Sığmazam

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