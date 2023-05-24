Reyting sonuçları 23 Mayıs 2023 tablosu: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları sıralaması 23 Mayıs Salı için araştırılmaya başlandı. Her Salı akşamı ekranlara gelen yapımlar en çok izlenen olmak için mücadele verdi. Günün reyting birincisi olmak için yarışan dizi ve filmlerin Total ve AB reyting sıralaması medyanın gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor 2023, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Aile yeni bölümleri ile izleyici karşısındaydı. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 23 Mayıs 2023 Salı dünün reyting birincisi…