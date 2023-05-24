Reyting sonuçları 23 Mayıs 2023 tablosu: Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları birincisi kim?

Son dakika reyting sonuçları 23 Mayıs Salı listesi araştırılıyor. Salı akşamlarının fenomen dizileri Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Aile reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Medya gündemini yakından takip edenler dünün izlenme oranlarını değerlendirmeye başladı. Dizilerin devamlılığı konusunda önemli olan 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu gündemdeki yerini aldı. Peki, 23 Mayıs 2023 Salı reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Survivor 2023, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Aile reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…