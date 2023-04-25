Reyting sonuçları 24 Nisan Pazartesi listesi: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım birinci oldu?

24 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kapıştı. Kanal D'de Veda Mektubu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Star TV'de Ömer, Show TV'de Aile tekrar bölümü, TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Her gün bir yapım Total, AB ve ABC sıralamasında birinci oluyor. Peki, 24 Nisan 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Bir Küçük Gün Işığı, Veda Mektubu, Survivor 2023 reyting sonuçları listesi ile dünün reyting birincisi...