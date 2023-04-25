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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 24 Nisan Pazartesi listesi: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 25.04.2023 07:42 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 07:42

Reyting sonuçları 24 Nisan Pazartesi listesi: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım birinci oldu?

24 Nisan Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi ve filmler reyting sonuçları birinciliği için kapıştı. Kanal D'de Veda Mektubu, ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Star TV'de Ömer, Show TV'de Aile tekrar bölümü, TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu, TV8'de Survivor 2023 yapımları yayınlandı. Her gün bir yapım Total, AB ve ABC sıralamasında birinci oluyor. Peki, 24 Nisan 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Bir Küçük Gün Işığı, Veda Mektubu, Survivor 2023 reyting sonuçları listesi ile dünün reyting birincisi...

Reyting sonuçları 24 Nisan Pazartesi listesi: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları birincisi için sorgulamalar başlandı. 24 Nisan 2023 Pazartesi akşamı Alparslan Büyük Selçuklu, Ömer, Bir Küçük Gün Işığı, Veda Mektubu, Aile tekrar bölümü, Survivor 2023 gibi yapımlar izleyici karşısındaydı. Günün reyting birincisi olmak için kıyasıya yarışan dizi ve filmlerin Total ve AB reyting sıralaması için araştırmalar başladı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 24 Nisan Pazartesi reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları 24 Nisan Pazartesi listesi: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım birinci oldu?

24 NİSAN 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 24 Nisan Pazartesi reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 24 Nisan Pazartesi listesi: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım birinci oldu?

24 NİSAN 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

24 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 24 Nisan Pazartesi listesi: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

17 Nisan 2023 Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 24 Nisan Pazartesi listesi: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1 - Ana Haber

2 - Alparslan Büyük Selçuklu

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