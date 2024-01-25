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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK | Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor... Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:47 Güncelleme Tarihi: 25.01.2024 10:48

REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK | Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor... Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları her gün ilan ediliyor. Dizi, film ve yarışma gibi birçok yapımın yayınlandığı gecede, hangi yapımın daha çok izlendiği açıklanan reytingler ile nihai sonuca ulaşıyor. Geçtiğimiz haftanın sonuçlarında üç alanda da birinci olan yapım Kuruluş Osman olmuştu. Peki, Dünün reyting sonuçları ile 24 Ocak hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK | Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor... Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları ilen ediliyor. Dizi, yarışma gibi birçok yapımı yakından takip eden izleyiciler, günün en çok izlenen yapımını reyting sonuçları aracılığıyla öğreniyor. Show TV ekranlarında Sandık Kokusu, Tv8'de Survivor ve ATV'de ise Kuruluş osman yer adı. Peki, dün yayınlanan yapımlar arasından en çok hangisi izlendi? İşte, detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK | Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor... Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

24 OCAK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

24 Ocak Çarşamba günü Survivor, Kuruluş Osman ve Sandık kokusu gibi yapımlar izleyici ile buluştu. Hangi yapımın birinci olduğu ise henüz açıklanmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK | Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor... Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Kuruluş Osman ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Şahane Hayatım yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman ikinci sırada Sandık Kokusu, üçüncü sırada Şahane Hayatım yer aldı.

20+ABC1 listesinde de ilk sırada Kuruluş Osman ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Sandık Kokusu yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK | Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor... Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK | Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor... Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?
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