REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK | Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor... Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları ilen ediliyor. Dizi, yarışma gibi birçok yapımı yakından takip eden izleyiciler, günün en çok izlenen yapımını reyting sonuçları aracılığıyla öğreniyor. Show TV ekranlarında Sandık Kokusu, Tv8'de Survivor ve ATV'de ise Kuruluş osman yer adı. Peki, dün yayınlanan yapımlar arasından en çok hangisi izlendi? İşte, detaylar...