Giriş Tarihi: 25.01.2024 10:47
Güncelleme Tarihi: 25.01.2024
10:48
REYTİNG SONUÇLARI 24 OCAK | Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor... Reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları her gün ilan ediliyor. Dizi, film ve yarışma gibi birçok yapımın yayınlandığı gecede, hangi yapımın daha çok izlendiği açıklanan reytingler ile nihai sonuca ulaşıyor. Geçtiğimiz haftanın sonuçlarında üç alanda da birinci olan yapım Kuruluş Osman olmuştu. Peki, Dünün reyting sonuçları ile 24 Ocak hangi yapım birinci oldu?