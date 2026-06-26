REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN 2026 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Televizyon ekranlarında 25 Haziran Perşembe akşamı birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Muhtemel Aşk, MasterChef Türkiye ve FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşmalarının yanı sıra gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da reyting yarışına ortak oldu. Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 gruplarında günün birincisi belli olacak.