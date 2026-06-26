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REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN 2026 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 26.06.2026 07:08
REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN 2026 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
25 Haziran 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Dün akşam ekranlarda Muhtemel Aşk, MasterChef Türkiye ve FIFA 2026 Dünya Kupası maçları izleyiciyle buluşurken, gün boyu yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da da reyting yarışında yer aldı. AB ve Total sıralamasında hangi yapımın zirvede yer aldığı araştırılıyor.