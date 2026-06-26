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Giriş Tarihi: 26.06.2026 07:08

REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN 2026 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

25 Haziran 2026 Perşembe gününe ait reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Dün akşam ekranlarda Muhtemel Aşk, MasterChef Türkiye ve FIFA 2026 Dünya Kupası maçları izleyiciyle buluşurken, gün boyu yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da da reyting yarışında yer aldı. AB ve Total sıralamasında hangi yapımın zirvede yer aldığı araştırılıyor.

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REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN 2026 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Televizyon ekranlarında 25 Haziran Perşembe akşamı birbirinden iddialı yapımlar izleyici karşısına çıktı. Muhtemel Aşk, MasterChef Türkiye ve FIFA 2026 Dünya Kupası karşılaşmalarının yanı sıra gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da reyting yarışına ortak oldu. Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Total, AB ve ABC1 gruplarında günün birincisi belli olacak.

REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN 2026 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

25 Haziran 2026 Perşembe akşamına ait reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN 2026 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 25 HAZİRAN 2026 | Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#REYTİNG

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