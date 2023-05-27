Giriş Tarihi: 27.05.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 07:37

Reyting sonuçları 26 Mayıs Cuma listesi! Bu hafta reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Total ve AB ilk üç program

Reyting sonuçları Cuma dizileri ile araştırılmaya başladı. İzlenme oranları ile ölçülen yapımlarda araştırmalar hız kazandı. Total, AB ve 20+ABC1 grubunda her Cuma ekranlara gelen yapımlar yarışıyor. 26 Mayıs dünün reyting sıralaması tablosu Medya tarafından yakın mercek altına alındı. Dünün yayın akışında Ateş Kuşları, Barbaros Hayreddin, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını yeni bölümleri ile izleyicisi karşısındaydı. Peki, 26 Mayıs 2023 reyting sonuçları nasıl, hangi yapım birinci oldu? İşte, bu Cuma reyting birincisi olan yapım…