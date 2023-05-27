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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 26 Mayıs Cuma listesi! Bu hafta reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Total ve AB ilk üç program
Giriş Tarihi: 27.05.2023 07:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 07:37

Reyting sonuçları 26 Mayıs Cuma listesi! Bu hafta reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Total ve AB ilk üç program

Reyting sonuçları Cuma dizileri ile araştırılmaya başladı. İzlenme oranları ile ölçülen yapımlarda araştırmalar hız kazandı. Total, AB ve 20+ABC1 grubunda her Cuma ekranlara gelen yapımlar yarışıyor. 26 Mayıs dünün reyting sıralaması tablosu Medya tarafından yakın mercek altına alındı. Dünün yayın akışında Ateş Kuşları, Barbaros Hayreddin, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını yeni bölümleri ile izleyicisi karşısındaydı. Peki, 26 Mayıs 2023 reyting sonuçları nasıl, hangi yapım birinci oldu? İşte, bu Cuma reyting birincisi olan yapım…

Reyting sonuçları 26 Mayıs Cuma listesi! Bu hafta reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Total ve AB ilk üç program

Dünün reyting sonuçları 26 Mayıs 2023 Cuma günü için gündemdeki yerini aldı. Her hafta Cuma günleri izleyici karşısına geçen yapımlar bir sonraki bölümü performansları ile garantiliyor. Reyting sıralaması Total ve AB listelerinde araştırılıyor. Dün ekrana gelen dizilerle birlikte araştırmalar başladı. Dün akşam birçok yapım televizyon ekranlarında takip edildi. İşte, 26 Mayıs reyting sonuçları birincisi…

Reyting sonuçları 26 Mayıs Cuma listesi! Bu hafta reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Total ve AB ilk üç program

REYTİNG SONUÇLARI CUMA 26 MAYIS

26 Mayıs tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Reyting sonuçları 26 Mayıs Cuma listesi! Bu hafta reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Total ve AB ilk üç program

19 MAYIS REYTİNG SIRALAMASI

Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Yalı Çapkını dizisinin özeti yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Mayıs Cuma listesi! Bu hafta reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Total ve AB ilk üç program

AB'de ise birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Yalı Çapkını dizisinin özeti yer aldı.

20+ABC1 seyirci grubunda ise birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada Ateş Kuşları dizisi yer aldı.

Reyting sonuçları 26 Mayıs Cuma listesi! Bu hafta reyting sonuçları sıralamasında hangi yapım birinci oldu? Total ve AB ilk üç program
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