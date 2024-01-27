Reyting Sonuçları 26 Ocak Cuma belli oluyor: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi kim?

Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:10
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
08:10
Dünün reyting sonuçları 26 Ocak Cuma günü için araştırılıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cuma reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün gece Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu Yalı Çapkını ve TV8 ekranlarında ise Aşka Düşman isimli dizi izleyiciyle buluştu. Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında çıkaranlar dün gecenin izlenme oranlarını merak ediyor. Peki, 26 Ocak 2024 Cuma reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar...