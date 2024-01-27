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Haberler Fotohaber Reyting Sonuçları 26 Ocak Cuma belli oluyor: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi kim?
Giriş Tarihi: 27.01.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 08:10

Reyting Sonuçları 26 Ocak Cuma belli oluyor: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi kim?

Dünün reyting sonuçları 26 Ocak Cuma günü için araştırılıyor. İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cuma reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün gece Kanal D'de Arka Sokaklar, Show TV'de Kızılcık Şerbeti, Star TV'de Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu Yalı Çapkını ve TV8 ekranlarında ise Aşka Düşman isimli dizi izleyiciyle buluştu. Haftanın yorgunluğunu televizyon karşısında çıkaranlar dün gecenin izlenme oranlarını merak ediyor. Peki, 26 Ocak 2024 Cuma reyting sıralaması açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte, detaylar...

Reyting Sonuçları 26 Ocak Cuma belli oluyor: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi kim?

Dizi severler dünün reyting sonuçları ile Kızılcık şerbeti, Yalı Çapkını, Aşka Düşman, Arka Sokaklar gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Cuma akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 26 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…

Reyting Sonuçları 26 Ocak Cuma belli oluyor: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi kim?

26 OCAK 2024 CUMA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İzledikleri yapımların dizi severler tarafından ne oranda izlendiğini öğrenmek isteyenler Cuma reyting sonuçları ile kontrollerini yapıyor. Dün akşam televizyonda Kızılcık şerbeti, Yalı Çapkını, Aşka Düşman, Arka Sokaklar izleyici ile buluştu.

Dün gecenin reyting sonuçları heniz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize eklenecektir.

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Reyting Sonuçları 26 Ocak Cuma belli oluyor: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi kim?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Yalı Çapkını", 3. sırada "Esra Erol'da" programı yer aldı.

Reyting Sonuçları 26 Ocak Cuma belli oluyor: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi kim?

AB'de 1. sırada "Kızılcık Şerbeti", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü, 3. sırada ise Ana Haber Bülteni yer aldı.

Reyting Sonuçları 26 Ocak Cuma belli oluyor: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi kim?
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