Reyting Sonuçları 26 Ocak Cuma belli oluyor: Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Arka Sokaklar reyting sonuçları birincisi kim?

Dizi severler dünün reyting sonuçları ile Kızılcık şerbeti, Yalı Çapkını, Aşka Düşman, Arka Sokaklar gibi yapımların izlenme oranını inceliyor. Cuma akşamları ekrana gelen yapımların Total, AB ve ABC1 bazında sıralaması, dizilerin ekrandaki akıbetine yön veriyor. Peki; 26 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklandı mı, hangi dizi ya da yapım birinci oldu? İşte dünkü sıralama…