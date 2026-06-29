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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 28 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reytingleri sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 29.06.2026 06:42 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 06:47

Reyting sonuçları 28 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reytingleri sorgulanıyor

Televizyon ekranlarında pazar gecesinin yayınları merak konusu oldu. İzleyiciler, 28 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını arıyor. Hafta sonunun en çok izlenen yapımlarının sıralandığı Total, AB ve ABC1 dünün reyting sonuçları listeleri, sabah saatlerinde netlik kazanıyor.

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Reyting sonuçları 28 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reytingleri sorgulanıyor

Yaz ekranının dizileri, sinema filmleri ve fenomen yarışma programları dün akşam takip edildi. Pazar gününü televizyon karşısında geçirenler, izledikleri yapımların karnesini incelemek için sabah saatlerinden itibaren arama motorlarına akın etti. Peki, zirvede bu hafta kim var?

Reyting sonuçları 28 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reytingleri sorgulanıyor

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon dünyasının en kritik verileri olan reyting ölçümleri, her sabah düzenli olarak takip ediliyor. Bir önceki gün ekrana gelen yapımların izlenme oranlarını gösteren bu veriler, her sabah saat 10:15 ile 10:30 arasında basına ve kamuoyuna duyuruluyor. 28 Haziran pazar gününe ait verilerin de çok kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

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Reyting sonuçları 28 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reytingleri sorgulanıyor

21 HAZİRAN REYTİNG SIRALAMASI

Total

1 DAHA 17
2 BELCIKA-IRAN FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI
3 DAHA 17 (OZET)

Reyting sonuçları 28 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reytingleri sorgulanıyor

AB

1 DAHA 17
2 BELCIKA-IRAN FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI
3 ISPANYA-SUUDI ARABISTAN FIFA 2026 DUNYA KUPASI KARSILASMASI

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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