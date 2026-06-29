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Reyting sonuçları 28 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reytingleri sorgulanıyor
Giriş Tarihi: 29.06.2026 06:42
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 06:47
Reyting sonuçları 28 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB'de dünün reytingleri sorgulanıyor
Televizyon ekranlarında pazar gecesinin yayınları merak konusu oldu. İzleyiciler, 28 Haziran 2026 reyting sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtını arıyor. Hafta sonunun en çok izlenen yapımlarının sıralandığı Total, AB ve ABC1 dünün reyting sonuçları listeleri, sabah saatlerinde netlik kazanıyor.