Reyting sonuçları 28 Haziran 2026 açıklandı mı? Total ve AB’de dünün reytingleri sorgulanıyor

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon dünyasının en kritik verileri olan reyting ölçümleri, her sabah düzenli olarak takip ediliyor. Bir önceki gün ekrana gelen yapımların izlenme oranlarını gösteren bu veriler, her sabah saat 10:15 ile 10:30 arasında basına ve kamuoyuna duyuruluyor. 28 Haziran pazar gününe ait verilerin de çok kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.