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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 28 Şubat Çarşamba belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas… İşte zirvede
Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:09 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 08:09

Reyting sonuçları 28 Şubat Çarşamba belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas… İşte zirvede

28 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 28 Şubat 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 28 Şubat Çarşamba belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas… İşte zirvede

28 Şubat reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 28 Şubat Çarşamba belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas… İşte zirvede

16 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

28 Şubat Çarşamba günü ATV'de Kuruluş Osman, Kanal D'de Arka Sokaklar, Show Tv'de Sandık Kokusu ekranlara geldi.

Bu yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. Henüz reyting sıralaması ilan edilmedi. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 28 Şubat Çarşamba belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas… İşte zirvede

TOTAL

Henüz TOTAL sonuçları belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 28 Şubat Çarşamba belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas… İşte zirvede

AB

Henüz AB sonuçları belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 28 Şubat Çarşamba belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas… İşte zirvede

ABC

Henüz ABC sonuçları belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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