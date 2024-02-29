Giriş Tarihi: 29.02.2024 08:09
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
08:09
Reyting sonuçları 28 Şubat Çarşamba belli oldu mu? Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas… İşte zirvede
28 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Taş Kağıt Makas sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 28 Şubat 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…