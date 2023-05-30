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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 29 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sonuçları birincisi kim?
Giriş Tarihi: 30.05.2023 08:00 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 08:00

Reyting sonuçları 29 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sonuçları birincisi kim?

Son dakika reyting sonuçları 29 Mayıs Pazartesi listesi gündemdeki yerini aldı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizileri Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk saatleriyle beraber dünün izlenme oranlarını değerlendirmeye başladı. Dizilerin devamlılığı konusunda önemli olan 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, 29 Mayıs 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Survivor 2023, Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…

Reyting sonuçları 29 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sonuçları birincisi kim?

Reyting sonuçları sıralaması 29 Mayıs Pazartesi için araştırılıyor. Her Pazartesi akşamı ekranlara gelen yapımlar en çok izlenen olmak için mücadele verdi. Günün reyting birincisi olmak için yarışan dizi ve filmlerin Total ve AB reyting sıralaması medya gündemindeki yerini aldı. Dün akşam Survivor 2023, Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer yeni bölümleri ile izleyici karşısındaydı. Peki, Reyting sonuçları tablosu açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, 20+ABC1, AB ve Total sıralaması ile 29 Mayıs 2023 Pazartesi dünün reyting birincisi…

Reyting sonuçları 29 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sonuçları birincisi kim?

29 MAYIS 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 29 Mayıs Pazartesi reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları 29 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sonuçları birincisi kim?

29 MAYIS 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BEKLENİYOR!

29 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 29 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sonuçları birincisi kim?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

22 Mayıs 2023 Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları 29 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sonuçları birincisi kim?

TOTAL

1 - Ömer

2 - ATV Ana Haber

3 - Ana Haber

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