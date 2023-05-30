Reyting sonuçları 29 Mayıs 2023 Pazartesi listesi: Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sonuçları birincisi kim?

Son dakika reyting sonuçları 29 Mayıs Pazartesi listesi gündemdeki yerini aldı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizileri Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk saatleriyle beraber dünün izlenme oranlarını değerlendirmeye başladı. Dizilerin devamlılığı konusunda önemli olan 20+ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırılıyor. Peki, 29 Mayıs 2023 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı mı, kim birinci oldu? İşte Survivor 2023, Alparslan Büyük Selçuklu, Veda Mektubu, Ömer reyting sonuçları listesi ile dünün birincisi…