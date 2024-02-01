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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba listesi: Kuruluş Osman, Survivor, Sandık Kokusu...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!
Giriş Tarihi: 01.02.2024 06:26 Güncelleme Tarihi: 01.02.2024 06:26

Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba listesi: Kuruluş Osman, Survivor, Sandık Kokusu...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

31 Ocak reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Kuruluş Osman, Sandık Kokusu, Survivor All Star sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 31 Ocak 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba listesi: Kuruluş Osman, Survivor, Sandık Kokusu...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

31 Ocak reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba listesi: Kuruluş Osman, Survivor, Sandık Kokusu...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

31 OCAK REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

31 Ocak Çarşamba günü ATV'de Kuruluş Osman, Show TV'de Sandık Kokusu, TV8'de Survivor All Star ekranlardaydı. Birbirinden iddialı yapımların yarıştığı reyting sarılama sonuçları henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba listesi: Kuruluş Osman, Survivor, Sandık Kokusu...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

TOTAL'DE

31 Ocak reyting total sıralaması henüz belli olmadı. Olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba listesi: Kuruluş Osman, Survivor, Sandık Kokusu...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

AB

31 Ocak reyting AB sıralaması henüz belli olmadı. Olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları 31 Ocak Çarşamba listesi: Kuruluş Osman, Survivor, Sandık Kokusu...İşte zirvenin sahibi yapım belli oluyor!

ABC

31 Ocak reyting ABC sıralaması henüz belli olmadı. Olduğunda yer vereceğiz.
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