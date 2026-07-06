Reyting Sonuçları 5 Temmuz Pazar 2026 | Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?

5 Temmuz 2026 reyting sonuçları hakkındaki son durum, televizyon izleyicilerinin gündeminde yer aldı. Böylece izlenme sıralamasını belirleyen Total, AB ve ABC1 verileri ön plana çıktı. Dünya Kupası maçları, Daha 17, MasterChef ve Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımların yer aldığı yayın akışının reyting sonuçları sorgulanıyor.