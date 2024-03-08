Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
06:37
REYTİNG SONUÇLARI 7 MART LİSTESİ || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Kanal D ekranlarında İnci Taneleri, Atv'de Aldatmak, Star Tv'de Sakla Beni ve Tv8'de ise Survivor'un yeni bölümlerinin ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 7 Mart 2024 Perşembe günü sonuçları!