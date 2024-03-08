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Haberler Fotohaber REYTİNG SONUÇLARI 7 MART LİSTESİ || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 06:37

REYTİNG SONUÇLARI 7 MART LİSTESİ || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları gündemde! Birçok dizi, yarışma ve filmin ekrana geldiği gecede en çok izlenen yapım ilk sıraya yerleşiyor. Kanal D ekranlarında İnci Taneleri, Atv'de Aldatmak, Star Tv'de Sakla Beni ve Tv8'de ise Survivor'un yeni bölümlerinin ekrana geldiği gecede en çok ne izlendi sorusu yanıt buluyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 7 Mart 2024 Perşembe günü sonuçları!

REYTİNG SONUÇLARI 7 MART LİSTESİ || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre İnci Taneleri, Aldatmak, Sakla Beni ve Survivor All Star gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 7 Mart 2024 Perşembe reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI 7 MART LİSTESİ || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

7 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

7 Mart reyting sonuçları henüz açıklanmadı, açıklanması halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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REYTİNG SONUÇLARI 7 MART LİSTESİ || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN SONUÇLARI

Total'de reyting listesinin ilk sırasında İnci Taneleri, ikinci sırada Galatasaray Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması yer aldı. Listenin üçüncü sırasındaki yapım ise Hudutsuz Sevda oldu.

AB'de birinci sırada İnci Taneleri, ikinci sırada Galatasaray Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, üçüncü sırada İnci Taneleri özet yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise birinci sırada İnci Taneleri, ikinci sırada Galatasaray Fatih Karagümrük Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması, üçüncü sırada İnci Taneleri özet yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 7 MART LİSTESİ || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
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REYTİNG SONUÇLARI 7 MART LİSTESİ || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
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