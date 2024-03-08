REYTİNG SONUÇLARI 7 MART LİSTESİ || Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, sabah saatleri itibarıyla açıklanıyor. TV yayın akışına göre İnci Taneleri, Aldatmak, Sakla Beni ve Survivor All Star gibi yapımların yayınlandığı gecede en çok ne izlendi? İşte, 7 Mart 2024 Perşembe reyting sonuçları…