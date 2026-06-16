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Giriş Tarihi: 16.06.2026 06:30

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Haziran 2026 Total, AB ve ABC reyting sıralaması

15 Haziran 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC reyting sıralamasında hangi yapımların ilk sıralarda yer aldığı merak edilirken, dün akşam ekran yolculuğuna başlayan ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul da ilk reyting performansıyla dikkat çekti. Günün en çok izlenen programları ve Altı Üstü İstanbul'un reytinglerdeki yeri, açıklanan verilerle birlikte netlik kazanıyor.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Haziran 2026 Total, AB ve ABC reyting sıralaması

Televizyon kanallarının 15 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait reyting sıralaması belli oluyor. Dizi, yarışma ve haber programlarının Total, AB ve ABC gruplarındaki performansları ölçülürken, ATV'nin yeni yapımı Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Özellikle yeni dizinin ilk gününde elde ettiği sonuçlar ve günün reyting liderleri sektör tarafından yakından takip edilen veriler arasında yer alıyor.

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Haziran 2026 Total, AB ve ABC reyting sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 Haziran 2026 Total, AB ve ABC reyting sıralaması henüz açıklanmadı. Sonuçlar saat 10.00'dan sonra erişime açılacaktır.

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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Haziran 2026 Total, AB ve ABC reyting sıralaması
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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Haziran 2026 Total, AB ve ABC reyting sıralaması
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Haziran 2026 Total, AB ve ABC reyting sıralaması
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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