REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Haziran 2026 Total, AB ve ABC reyting sıralaması

Televizyon kanallarının 15 Haziran 2026 Pazartesi gününe ait reyting sıralaması belli oluyor. Dizi, yarışma ve haber programlarının Total, AB ve ABC gruplarındaki performansları ölçülürken, ATV'nin yeni yapımı Altı Üstü İstanbul ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Özellikle yeni dizinin ilk gününde elde ettiği sonuçlar ve günün reyting liderleri sektör tarafından yakından takip edilen veriler arasında yer alıyor.