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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Haziran 2026 Total, AB ve ABC reyting sıralaması
Giriş Tarihi: 16.06.2026 06:30
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 15 Haziran 2026 Total, AB ve ABC reyting sıralaması
15 Haziran 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC reyting sıralamasında hangi yapımların ilk sıralarda yer aldığı merak edilirken, dün akşam ekran yolculuğuna başlayan ATV'nin yeni dizisi Altı Üstü İstanbul da ilk reyting performansıyla dikkat çekti. Günün en çok izlenen programları ve Altı Üstü İstanbul'un reytinglerdeki yeri, açıklanan verilerle birlikte netlik kazanıyor.