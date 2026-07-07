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Haberler Fotohaber Reyting sonuçları belli oluyor! 6 Temmuz Pazartesi Total ve AB ile en çok izlenen yapım açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 06:36

Reyting sonuçları belli oluyor! 6 Temmuz Pazartesi Total ve AB ile en çok izlenen yapım açıklandı mı?

Televizyon ekranlarında 6 Temmuz Pazartesi günü yayınlanan yapımların reyting performansı merak ediliyor. İzleyiciler, Total, AB ve ABC1 kategorilerinde hangi programın günü zirvede tamamladığını öğrenmek için güncel reyting sonuçlarını takip ediyor.

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Reyting sonuçları belli oluyor! 6 Temmuz Pazartesi Total ve AB ile en çok izlenen yapım açıklandı mı?

Dün akşam ekranlarda yayınlanan yapımlardan en çok izlenen merak konusu olurken gözler 6 Temmuz Pazartesi reyting sonuçlarına çevrildi. ATV'de Altı Üstü İstanbul, TV8'de MasterChef ve TRT1'de Dünya Kuapası maçları yer aldı.

Reyting sonuçları belli oluyor! 6 Temmuz Pazartesi Total ve AB ile en çok izlenen yapım açıklandı mı?

6 TEMMUZ PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşamın en çok izlenenleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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Reyting sonuçları belli oluyor! 6 Temmuz Pazartesi Total ve AB ile en çok izlenen yapım açıklandı mı?

TOTAL

Dün akşamın en çok izlenenleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları belli oluyor! 6 Temmuz Pazartesi Total ve AB ile en çok izlenen yapım açıklandı mı?

AB

Dün akşamın en çok izlenenleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Reyting sonuçları belli oluyor! 6 Temmuz Pazartesi Total ve AB ile en çok izlenen yapım açıklandı mı?

ABC

Dün akşamın en çok izlenenleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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