Reyting sonuçları sıralaması 5 Şubat Pazartesi: Safir, Ömer, Selahaddin Eyyubi…İşte dün gecenin zirveye yerleşen yapımı!

Giriş Tarihi: 06.02.2024 06:24
Güncelleme Tarihi: 06.02.2024
06:24
5 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 5 Şubat 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…