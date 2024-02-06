Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Reyting sonuçları sıralaması 5 Şubat Pazartesi: Safir, Ömer, Selahaddin Eyyubi…İşte dün gecenin zirveye yerleşen yapımı!
Giriş Tarihi: 06.02.2024 06:24 Güncelleme Tarihi: 06.02.2024 06:24

Reyting sonuçları sıralaması 5 Şubat Pazartesi: Safir, Ömer, Selahaddin Eyyubi…İşte dün gecenin zirveye yerleşen yapımı!

5 Şubat reyting sonuçları dizi severler tarafından takip edilmeye başladı. Dün akşam birbirinden iddialı yapımların yarıştığı salı gecesi reyting sonuçları merak ediliyor. Total, AB, ABC1 bazında sıralanması dizilerin gidişatına dair ipuçları veriyor. Safir, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi sonuçları sıralaması ile dünün reyting birincisi medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor. Peki 5 Şubat 2024 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim, zirvenin sahibi yapımlar…

Reyting sonuçları sıralaması 5 Şubat Pazartesi: Safir, Ömer, Selahaddin Eyyubi…İşte dün gecenin zirveye yerleşen yapımı!

5 Şubat reyting sonuçlarıyla yayımlanan yapımların sıralaması belli oluyor. Dün akşam ekranlara gelen yapımların izlenmeleri ölçülüyor. Her gün sabah saatlerinde bir önceki gecenin reytingleri takip ediliyor. Total, AB, ABC1 sıralamalarında ilk sıralarda yer alan yapımlar izleyicilerin dikkatini çekiyor. İşte dünün reyting birincisi

Reyting sonuçları sıralaması 5 Şubat Pazartesi: Safir, Ömer, Selahaddin Eyyubi…İşte dün gecenin zirveye yerleşen yapımı!

5 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Şubat Pazartesi günü ATV'de Safir, Star'da Ömer, TRT1'de Kudüs Fatihi Selahattin Eyyubi, TV8'de Survivor All Star ekranlardaydı.

Dün akşamın reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları sıralaması 5 Şubat Pazartesi: Safir, Ömer, Selahaddin Eyyubi…İşte dün gecenin zirveye yerleşen yapımı!

TOTAL'DE

Reyting sonuçları total sıralaması henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları sıralaması 5 Şubat Pazartesi: Safir, Ömer, Selahaddin Eyyubi…İşte dün gecenin zirveye yerleşen yapımı!

AB'DE

Reyting sonuçları total sıralaması henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

Reyting sonuçları sıralaması 5 Şubat Pazartesi: Safir, Ömer, Selahaddin Eyyubi…İşte dün gecenin zirveye yerleşen yapımı!

ABC'DE

Reyting sonuçları total sıralaması henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SON DAKİKA