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Giriş Tarihi: 30.04.2023 11:06 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 11:06

REYTİNG SONUÇLARI TABLOSU: 29 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

29 Nisan reyting sonuçları Medya takipçileri tarafından araştırılıyor. Her hafta cumartesi günleri ekranlara gelen diziler yarışta yerini aldı. Total, AB ve 20+ABC1 gibi başlıklarda listelenen reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından büyük önem arz etmekte. Dünün yayın akışında Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Kocan Kadar Konuş, Kılıbık, Gönül Dağı ve Survivor 2023gini çok farklı program ve diziler ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu, cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte, 29 Nisan 2023 reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI TABLOSU: 29 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları 29 Nisan Cumartesi günü tablosu TV izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Her hafta cumartesi günü yayında olan yapımlar reyting sıralaması tablosunda izlenme oranlarıyla değerlendiriliyor. Total ve AB grubunda paylaşılan sonuçlar Medya ve izleyenlerin gündeminde cumartesi akşamı Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler isimli müzik eğlence programı yeni bölümüyle izleyicilerle buluşurken, Show TV'de Güldür Güldür Show ekrana geldi. Aynı saatlerde TRT1'de Gönül Dağı, ATV'de Kardeşlerim yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Aynı zamanda bu akşam Star TV'de Kocan Kadar Konuş, TV8'De Survivor 2023 heyecanı devam etti. Peki dün akşam en çok ne izlendi, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu, cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte, 29 Nisan 2023 reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI TABLOSU: 29 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

29 NİSAN 2023 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Nisan Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1. sırada TRT 1'de izleyici ile buluşan "Gönül Dağı", 2. sırada ATV'de ekranlara gelen "Kardeşlerim", 3. sırada ise "Kardeşlerim" özet bölümü yer aldı

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REYTİNG SONUÇLARI TABLOSU: 29 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

AB'de 1. sırada "Gönül Dağı", 2. sırada "Kardeşlerim" dizileri yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI TABLOSU: 29 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

Geçen hafta Cumartesi akşamı yayınlanan programlardan ise Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Kardeşlerim özet yer aldı. AB'de ise ilk sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI TABLOSU: 29 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG NEDİR?

Televizyon yayıncılığın vazgeçilmez bir unsuru olan reyting dilimize İngilizceden geçmiş bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak reyting yani rating; derece, derecelendirme veya puanlama gibi anlamlara gelmektedir.

Ülkemizde daha çok televizyonla ilişkilendirilen reyting; izleniş durumu, izlence anlamlarına da gelmektedir. Yani ülkemizde reyting deyince ilk akla gelen konu televizyon reytingidir. Bizdeki manasıyla reytingin bir diğer tanımı; "herhangi bir televizyon kanalının izlenme oranının tamamı" şeklindedir. Z kanalında yayınlanan A programının izlenme payının yüzdesi o programın ve kanalın reytingini belirler.

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

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