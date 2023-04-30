REYTİNG SONUÇLARI TABLOSU: 29 Nisan 2023 Cumartesi reyting sonuçları sıralaması ile hangi yapım birinci oldu?

29 Nisan reyting sonuçları Medya takipçileri tarafından araştırılıyor. Her hafta cumartesi günleri ekranlara gelen diziler yarışta yerini aldı. Total, AB ve 20+ABC1 gibi başlıklarda listelenen reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından büyük önem arz etmekte. Dünün yayın akışında Güldür Güldür Show, Şarkılar Bizi Söyler, Kardeşlerim, Kocan Kadar Konuş, Kılıbık, Gönül Dağı ve Survivor 2023gini çok farklı program ve diziler ekrana geldi. Reyting sonuçları, günlük olarak yayınlanan dizi ve programların izlenme oranlarına göre sıralanıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reyting birincisi kim oldu, cumartesi akşamı en çok ne izlendi? İşte, 29 Nisan 2023 reyting sonuçları…