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Ronaldo futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken sözler!
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:23
Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 09:28
Ronaldo futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken sözler!
Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı mı, efsane oyuncu emekli mi oldu soruları İspanya yenilgisi sonrası gündeme bomba gibi düştü. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'in elenmesiyle gözyaşlarına boğulan dünya yıldızı, yeşil sahalardaki geleceğine dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı.