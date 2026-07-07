Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Ronaldo futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken sözler!
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:23 Güncelleme Tarihi: 07.07.2026 09:28

Ronaldo futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'dan dikkat çeken sözler!

Cristiano Ronaldo futbolu bıraktı mı, efsane oyuncu emekli mi oldu soruları İspanya yenilgisi sonrası gündeme bomba gibi düştü. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz'in elenmesiyle gözyaşlarına boğulan dünya yıldızı, yeşil sahalardaki geleceğine dair çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

  • ABONE OL
Ronaldo futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan dikkat çeken sözler!

Futbol tarihinin en büyük efsanelerinden biri olan Portekizli süper solak, milli takım kariyerinde dramatik bir dönüm noktasına ulaştı. Yaşanan son elenme acısının ardından kameraların karşısına geçen dünyaca ünlü santrforun milli takımın yanı sıra aktif kulüp kariyerine devam edip etmeyeceği ise küresel çapta büyük merak uyandırdı.

Ronaldo futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan dikkat çeken sözler!

PORTEKİZ İSPANYA'YA ELENDİ, RONALDO GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

2026 Dünya Kupası son 16 turunda erken final niteliğindeki maçta Portekiz, güçlü rakibi İspanya'ya Mikel Merino'nun 90+1'de attığı dramatik golle 1-0 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte saha ortasında büyük bir yıkım yaşayan kaptan Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı.

Yaşadığı derin hüzün dalgasının ardından tribünleri alkışlayarak selamlayan 41 yaşındaki efsane, tünelden geçerek soyunma odasının yolunu tuttu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ronaldo futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan dikkat çeken sözler!

RONALDO FUTBOLU BIRAKTI MI?

Dev mücadele öncesinde ve elenmenin hemen ardından mikrofonların karşısına geçen Cristiano Ronaldo, gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu. Süper yıldız şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü gibi bir duygu yaşıyorum. Kimse bir turnuvadan elenmeyi sevmez. Ama bir futbolcunun hayatı bu, bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Vicdanım rahat, gönlüm ferah."

Ronaldo futbolu bıraktı mı, emekli mi oldu? Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo’dan dikkat çeken sözler!

Portekiz Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayıp noktalamadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Ronaldo, anlık kararlar almadığının altını çizerek "Düşünmek, ailemle konuşmak ve Portekiz'in elenmesini, kişisel durumumu analiz etmek için zamana ihtiyacım var. Ben teknik direktörün ayrılmasını bekliyorum, zaten bunu kendisi duyurdu." açıklamasını yaptı.

Aktif futbol kariyerini noktalamayacağını vurgulayan Ronaldo, kendisini destekleyen Suudi Arabistanlı taraftarlara teşekkür ederek, "Yanımda olduklarını biliyorum. Hepsi büyük hayranlarım. Böyle devam etsinler çünkü Cristiano bugün kariyerini bırakmayacak." diye konuştu.

Ronaldo, maçın ardından soyunma odasında takım arkadaşlarına herhangi bir şey söylemediğini sözlerine ekledi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA