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Giriş Tarihi: 17.06.2026 16:35

Rusya'ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Rusya'nın dijital vize hamlesi, Türk seyahatseverler için yeni bir dönemin kapısını araladı. 2025 yılında 821 binden fazla elektronik vize düzenleyen Rusya'da, seyahat trafiğini en çok domine eden ülkelerin başında Türkiye yer aldı. İtalya, İran, Kuveyt gibi ülkeler ise e-vize onaylarında alt sıralarda kaldı.

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Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, 2025 yılı e-vize verilerini paylaştı. 60 binden fazla başvuruyla en çok e-vize alan ülkeler arasında üst sıralara tırmanan Türkiye pek çok ülkeyi geride bıraktı. İşte listeyi oluşturan ülkeler…

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Türk Vatandaşları Akın Etti!

Rusya'nın 2023 yılında başlattığı ve 2025 yılında tam kapasiteye ulaştırdığı elektronik vize (e-vize) uygulaması, Türk vatandaşlarından yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi Başkanı Aleksey Klimov, 2025 yılına ait dikkat çeken turizm ve göç verilerini paylaştı.

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Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

E-Vize Alanında Türkiye Zirvede

Rusya, 2025 yılı boyunca yabancı ülke vatandaşlarına toplam 821 bin 300 adet elektronik vize düzenledi. Bu kolaylıktan en fazla yararlanan ülkelerin başında ise Türkiye geldi.

İşte 2025 yılında en çok e-vize alan ülkeler;

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

10 - İtalya - 11.942

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

9 - İran 13.173

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

8 - Kuveyt 19.683

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

7 - Letonya 22.882

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

6 - Estonya 30.417

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

5 - Hindistan 55.480

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

4 - Türkiye 60.104

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

3 - Almanya 65.750

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

2 - Suudi Arabistan 84.825

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

1 - Çin 325.619

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Öte yandan, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Diplomatik ve Hususi Pasaport Hamillerinin Vize Yükümlülüğünden Karşılıklı Olarak Muaf Tutulmasına İlişkin Anlaşma"nın onaylanması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, söz konusu pasaport sahipleri her 180 günlük süre içinde 90 günü aşmayan bir süre için diğer tarafın ülkesine girmek, ülkesinden transit geçmek, ülkesinden çıkmak ve ülkesinde geçici olarak kalmak için vizeden muaf tutulacak.

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

İŞTE 2026'DA VİZESİZ ZİYARET EDİLEBİLEN ÜLKELERİN GÜNCEL LİSTESİ

Asya – Egzotik & Uzak

1 - Tayland

Vize: Vizesiz (belirli süre)

Neden? Tropik adalar, sokak lezzetleri, tapınaklar

Öne çıkanlar: Phuket, Krabi, Bangkok

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

2 - Endonezya

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Egzotik kültür, plajlar, yoga & doğa

Öne çıkanlar: Ubud, Nusa Penida

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Malezya

Vize: Vizesiz

Neden? Modern şehir + yağmur ormanları

Öne çıkanlar: Kuala Lumpur, Langkawi

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Sri Lanka

Vize: Kapıda vize / e-vize

Neden? Çay tarlaları, safari, mistik atmosfer

Öne çıkanlar: Ella, Sigiriya

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Hint Okyanusu – Kartpostallık Adalar

Maldivler

Vize: Kapıda vize

Neden? Turkuaz deniz, su üstü bungalovlar

Kime uygun? Balayı, lüks tatil

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Mauritius

Vize: Vizesiz

Neden? Volkanik doğa, mercan resifleri

Artı: Afrika & Asya sentezi kültür

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Seyşeller

Vize: Girişte izin

Neden? Beyaz kum, granit kayalıklar

Öne çıkanlar: La Digue

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Latin Amerika – Uzak & Macera Dolu

Brezilya

Vize: Vizesiz

Neden? Amazonlar, Rio Karnavalı

Öne çıkanlar: Rio, Iguazu Şelaleleri

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Kolombiya

Vize: Vizesiz

Neden? Renkli şehirler, Karayip kıyıları

Öne çıkanlar: Cartagena, Medellín

Rusya’ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!

Meksika

Vize: E-vize / ABD vizesi ile giriş

Neden? Maya kalıntıları, egzotik mutfak

Öne çıkanlar: Tulum, Cancun

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