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Rusya'ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!
Giriş Tarihi: 17.06.2026 16:35
Rusya'ya vize akını: Bakanlık resmi rakamları duyurdu, Türkiye zirveye oynuyor!
Rusya'nın dijital vize hamlesi, Türk seyahatseverler için yeni bir dönemin kapısını araladı. 2025 yılında 821 binden fazla elektronik vize düzenleyen Rusya'da, seyahat trafiğini en çok domine eden ülkelerin başında Türkiye yer aldı. İtalya, İran, Kuveyt gibi ülkeler ise e-vize onaylarında alt sıralarda kaldı.