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Haberler Fotohaber Rüyaların Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua - Gördüğün Kötü Rüyanın Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua ve Zikirler
Giriş Tarihi: 01.11.2022 15:48 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 15:48

Rüyaların Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua - Gördüğün Kötü Rüyanın Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Rüyaların hayra çıkması için okunacak dua, birçok insanın kâbus olarak nitelendirdiği rüyaları gördükten sonra okuduğu dualardır. Görülen kötü rüyanın hayra çıkması için okunacak dua ve zikirler, kötü bir anlamı olan rüyanın iyiye çevrilmesine niyet etmeyi sağlar. Rüya, insan yaşamında doğal ve kendiliğinden gerçekleşen bir olaydır. Ayrıca rüyalar iyi ya da kötü anlam barındırır. Kötü rüyalar gören bir kişi rüyaların hayra çıkması için dua okumak isteyebilir. Kötü rüya gördüğünde okunacak dua da bu noktada karşımıza çıkmaktadır. Dua ve zikirler bu nokta da çok etkilidir.

Rüyaların Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua - Gördüğün Kötü Rüyanın Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Rüyaların hayra çıkması için okunacak dua, kötü rüya gördükten sonra insanların bir nebze de olsa rahatlamasına yardımcı olan dua ve zikirler bütünüdür. Görülen bir rüya taşıdığı olumlu ya da olumsuz anlamla kişiyi etkileyebilir. Olumsuz anlamı olduğu düşünülen bir rüya sonrası insanlar, kötü rüya gördüğünde okunacak dua araştırmasına girebilir. Bu nokta da görülen kötü rüyanın hayra çıkması için birçok dua vardır. Rüyaların hayra çıkması için dua okumak insanları rahatlatan manevi bir yönelimdir.

Rüyaların Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua - Gördüğün Kötü Rüyanın Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Rüyaların Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua

Rüyalar insan yaşamının parçasıdır. Bazı insanlar rüyaları din ile bağdaştırarak yaratıcı ve kul arasındaki iletişim olarak nitelendirir. Bazı insanlar ise rüyaların daha bilimsel açıklamasına yönelmektedir. Yani rüya görmeyi bilinçaltı daha geniş haliyle psikolojik bir durum olarak algılamaktadır. Şu bir gerçek ki birçok insan rüya gördüğünde rüyanın anlamına bakmak ister. Hayatında hangi alanda ne mesaj veriyor analiz etmek ister. Anlamı kötü olan bir rüya insanları ruhsal olarak rahatsız edebilir. Bu gibi durumlarda okunması gereken dualar vardır.

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Rüyaların Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua - Gördüğün Kötü Rüyanın Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Peygamberimiz buyurdu: "Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd etsin ve onu söylesin. Sizden biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse üç defa sol tarafına tükürsün ve üç defa Eüzü billahi mineşşeytanir raciym diyerek taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın ve öte tarafa dönsün."

Peygamber Efendimiz kötü rüya gördükten sonra 1 Fatiha Suresi 11 İhlas Suresi ve Hüvallahillezi Suresini okuyup; "Allah'ım gördüğüm rüyanın şerrinden sana sığınırım, gördüğüm bu rüyayı hayra çevir" diye dua ettiğinde kimse rüyadan zarar görmez buyurmuştur.

Rüyaların Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua - Gördüğün Kötü Rüyanın Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

"Eûzü bi kelimatillahi't-tammati min şerri ma haleka ve zerae ve berae ve minşerri ma yenzilü minessemai ve min şerri ma ya'rucu fiha ve min şerri fitnetilleyli vennehari ve min şerri külli tarikın illa tarikan yatruku bihayrin ya Rahman"

"Eûzü bikelimâtillâhittâmmâti min ğadabihî ve iqâbihî ve şerri ibâdih. Ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurûn"

"Allâhümme innî eûzü bike min amelişşeytân ve seyyiâtil ahlâm"

"Eûzü bimâ âzet bihî melâiketullâhi ve rasûluhû min şerri mâ raeytü fî menâmî en yusîbenî minhu şey un ekrahuhû fiddünyâ vel âhirah. Yâ Rahmân"

"Eûzü birabbi mûsâ ve îsâ ve ibrâhîmellezî veffâ ve Muhammedinil mustafâ sallallâhu aleyhi ve selleme min şerri mâ raeytü fî ru'yâye en tedurranî fî dînî ve dünyâye azze cârullâhi ve celle senâullâhi ve tegaddeset esmâullâh" okunmalıdır.

Rüyaların Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua - Gördüğün Kötü Rüyanın Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Gördüğün Kötü Rüyanın Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Kötü bir rüya gören kişi aslında görülen rüyanın kötülüğünden korunmayı niyet ederek dua etmektedir ya da zikir çekmektedir. Bu nedenle kötü rüyayı niyet alarak korunma duaları okumakta faydalı olacaktır. Korunma duası:

"Allahümme ente rabbi la ilahe illa ente aleyke tevekkeltü ve ente rabb'ül-arş'il-azim, maşallahü kane ve ma lem yeşe lem yekün ve la havle ve la kuvvete illa billah'il Aliyy'il Azim"

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