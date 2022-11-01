Rüyaların Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua - Gördüğün Kötü Rüyanın Hayra Çıkması İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Peygamberimiz buyurdu: "Sizden biriniz hoşuna gidecek bir rüya görürse bu rüya Allah'tandır. Bunun için Allah'a hamd etsin ve onu söylesin. Sizden biriniz hoşuna gitmeyen bir rüya görürse üç defa sol tarafına tükürsün ve üç defa Eüzü billahi mineşşeytanir raciym diyerek taşlanmış şeytanın şerrinden Allah'a sığınsın ve öte tarafa dönsün."

Peygamber Efendimiz kötü rüya gördükten sonra 1 Fatiha Suresi 11 İhlas Suresi ve Hüvallahillezi Suresini okuyup; "Allah'ım gördüğüm rüyanın şerrinden sana sığınırım, gördüğüm bu rüyayı hayra çevir" diye dua ettiğinde kimse rüyadan zarar görmez buyurmuştur.