ŞA-RA Enerji halka arz başlıyor! SARE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

ŞA-RA Enerji paylarının halka arz fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Halka arzda, şirketin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 44 milyon 500 bin pay ile mevcut ortakların satışa sunacağı 44 milyon 500 bin pay olmak üzere toplam 89 milyon lot yatırımcılara sunulacak.

Halka arzın büyüklüğü 6 milyar 230 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 20,02 olacak.