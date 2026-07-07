Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber ŞA-RA Enerji halka arz başlıyor! SARE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:01

ŞA-RA Enerji halka arz başlıyor! SARE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

Enerji altyapısı, enerji tesisleri ve üretim alanındaki çalışmalarıyla faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, Borsa İstanbul yolculuğu için yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ŞA-RA Enerji halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar için başvuru tarihleri ve pay başına satış fiyatı açıklandı. Peki, SARAE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

  • ABONE OL
ŞA-RA Enerji halka arz başlıyor! SARE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

ŞA-RA Enerji halka arzı, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek. ŞA-RA Enerji halka arzı kapsamında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 89 milyon pay yatırımcılara sunulacak. Şirketin Borsa İstanbul'daki işlem kodu ise SARAE olarak belirlendi.

ŞA-RA Enerji halka arz başlıyor! SARE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ NE ZAMAN?

ŞA-RA Enerji halka arzında talep toplama işlemleri 8, 9 ve 10 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak. Yatırımcılar, üç iş günü boyunca banka ve aracı kurumlar üzerinden taleplerini iletebilecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ŞA-RA Enerji halka arz başlıyor! SARE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

ŞA-RA Enerji paylarının halka arz fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Halka arzda, şirketin sermaye artırımı yoluyla ihraç edeceği 44 milyon 500 bin pay ile mevcut ortakların satışa sunacağı 44 milyon 500 bin pay olmak üzere toplam 89 milyon lot yatırımcılara sunulacak.

Halka arzın büyüklüğü 6 milyar 230 milyon TL, halka açıklık oranı ise yüzde 20,02 olacak.

ŞA-RA Enerji halka arz başlıyor! SARE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

SARAE ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara toplam payların yüzde 38'i ayrıldı. Bu oran, yaklaşık 33 milyon 820 bin lota karşılık geliyor. Bireysel yatırımcılara eşit dağıtım yöntemi uygulanacak. Kesin lot miktarı, talep toplama tamamlandıktan ve katılımcı sayısı belli olduktan sonra netleşecek

ŞA-RA Enerji halka arz başlıyor! SARE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

ŞA-RA Enerji halka arzı, Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. İzahnamede yer alan başvuru kanalları arasında Ziraat Yatırım, İş Yatırım ve İşCep, Garanti BBVA, Deniz Yatırım ve MobilDeniz, Halk Yatırım ve Halkbank Mobil, QNB Yatırım ve QNB Mobil, TEB Yatırım ve CEPTETEB, Kuveyt Türk Yatırım, Anadolu Yatırım ve Anadolubank gibi kurumlar bulunuyor.

  • A1 Capital
  • Ahlatcı Yatırım,
  • Alnus Yatırım
  • Alternatif Menkul
  • Ata Yatırım
  • Bizim Menkul
  • BtcTurk Yatırım
  • Bulls Yatırım
  • Burgan Yatırım
  • Colendi Menkul
  • Gedik Yatırım
  • Global Menkul
  • İnfo Yatırım
  • İntegral Yatırım
  • Marbaş Menkul
  • Oyak Yatırım
  • PhillipCapital
  • Tacirler Yatırım
  • Trive Yatırım
  • Ünlü Menkul

Konsorsiyum üyeleri üzerinden de talep iletilebilecek. Başvuru yapılacak kurumun uygulamasında veya internet şubesinde "Halka Arz" menüsünün kontrol edilmesi gerekiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA