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ŞA-RA Enerji halka arz başlıyor! SARE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:01
ŞA-RA Enerji halka arz başlıyor! SARE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Enerji altyapısı, enerji tesisleri ve üretim alanındaki çalışmalarıyla faaliyet gösteren ŞA-RA Enerji, Borsa İstanbul yolculuğu için yatırımcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. ŞA-RA Enerji halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar için başvuru tarihleri ve pay başına satış fiyatı açıklandı. Peki, SARAE kaç TL, kaç lot verir, hangi bankalarda var?