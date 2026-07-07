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Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:04

Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri

Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan şirketler arasına Saat ve Saat de katılıyor. Yatırımcıların başvuru takvimi, payların satış fiyatı, dağıtım yöntemi ve halka arz kapsamındaki pay miktarı netleşirken, halka arz süreci kısa süreli talep toplama dönemiyle ilerleyecek. Peki, Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte, SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri…

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Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri

SPK onaylı satış duyurusunun yayımlanmasıyla birlikte Saat ve Saat halka arz için başvuru süreci başladı. Saat ve Saat halka arz kapsamında yatırımcılara sunulacak payların fiyatı, talep toplama tarihleri ve halka açıklık oranı belli oldu. Şirket, Borsa İstanbul'da SSAAT koduyla işlem görmeye başlıyor.

Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri

SAAT VE SAAT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin halka arzında talep toplama işlemleri 6-7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Talep toplama süreci 8 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

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Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri

SAAT VE SAAT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Saat ve Saat halka arzında bir payın satış fiyatı 56 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam 66 milyon 944 bin 955 adet pay satışa sunulacak.

Payların 40 milyon 166 bin 973 adedi sermaye artırımından, 26 milyon 777 bin 982 adedi ise ortak satışından oluşacak. Ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde 13 milyon 388 bin 991 adet ilave pay daha yatırımcılara sunulabilecek.

Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri

SAAT VE SAAT KAÇ LOT VERİR?

Halka arzda yatırımcıların hesabına düşecek lot miktarı, talep toplama sürecine katılan yatırımcı sayısına ve oluşacak toplam talebe göre belirlenecek. Bu nedenle talep toplama işlemleri tamamlanmadan yatırımcı başına düşecek kesin lot miktarı açıklanmayacak.

Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı için, talebe katılan yatırımcıların talepleri aynı yöntem çerçevesinde değerlendirilecek.

Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri

SAAT VE SAAT HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Saat ve Saat halka arzına, halka arza katılım sağlayan banka ve aracı kurumların mobil uygulamaları, internet şubeleri veya yatırım hesapları üzerinden talep girilerek katılım sağlanabilecek.

Talep toplama saatleri banka kanalları aracılığıyla;

  • 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü 09:00-23:50,
  • 7 Temmuz 2026 Salı günü 09:00-23:50,
  • 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü 09:00-17:00 arasında olacak.

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