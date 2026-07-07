Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri

SAAT VE SAAT HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

Saat ve Saat halka arzında bir payın satış fiyatı 56 TL olarak belirlendi. Halka arz kapsamında toplam 66 milyon 944 bin 955 adet pay satışa sunulacak.

Payların 40 milyon 166 bin 973 adedi sermaye artırımından, 26 milyon 777 bin 982 adedi ise ortak satışından oluşacak. Ek satış hakkının tamamının kullanılması halinde 13 milyon 388 bin 991 adet ilave pay daha yatırımcılara sunulabilecek.