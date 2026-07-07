Haberler
Fotohaber
Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri
Giriş Tarihi: 07.07.2026 09:04
Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri
Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan şirketler arasına Saat ve Saat de katılıyor. Yatırımcıların başvuru takvimi, payların satış fiyatı, dağıtım yöntemi ve halka arz kapsamındaki pay miktarı netleşirken, halka arz süreci kısa süreli talep toplama dönemiyle ilerleyecek. Peki, Saat ve Saat halka arz ne zaman, kaç lot verir? İşte, SSAAT halka arz fiyatı ve talep toplama tarihleri…