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Haberler FotoHaber Sabahattin Ali Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel Sabahattin Ali Şiirleri, Sözleri ve Eserleri

Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel , Sözleri ve Eserleri

, 25 Şubat 1907 tarihinde hayata gözlerini açtı. Bulgaristan doğumlu olan ünlü yazar ve şair ilköğrenimini Üsküdar, Çanakkale ve Edremit'te gerçekleştirdi. 1927 yılında ise öğretmen oldu. ve şiirleri ile günümüzde hayat bulmaktadır. arasından bazıları ise günümüzde bestelenmiştir. Gerek sosyal medyada gerekse günlük hayatımızda karşımıza çıkan en güzel Sabahattin Ali sözleri ve şiirleri için seçeneklere aşağıdan ulaşabilirsiniz. Sabahattin Ali'nin kaleme aldığı sözleri, şiirleri ve eserleri hakkında ayrıntılı bilgiler için haberimizi inceleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.04.2021 00:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 00:29
Sabahattin Ali Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel Sabahattin Ali Şiirleri, Sözleri ve Eserleri

, en ünlü şairler denildiğinde akla ilk gelen isimlerden birisidir. 25 Şubat 1907 yılında Bulgaristan'da hayata gözlerini açmıştır. Küçük yaştan gelen okuma sevdasının ardından 1927 yılında Yozgat Cumhuriyet İlkokulu'na öğretmen olarak atanmıştır. ve şiirleri ise günümüzde hala sıkça karşımıza çıkmaktadır. ve sözleri ile hayat bulmaktadır. En önemli yazar ve şairler listesinde en ön sıralarda yer alan Sabahattin Ali'nin kaleme aldığı sözleri, şiirleri ve tüm eserleri için doğru yerdesiniz. İşte, en güzel Sabahattin Ali sözleri, şiirleri ve eserleri…

SABAHATTİN ALİ KİMDİR?

Sabahattin Ali, Türk edebiyatının en önemli yazar ve şairlerinden birisidir. 25 Şubat 1907 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Bulgaristan sınırları içindeki Gümülcine kazası Eğridere köyünde doğmuştur. Sabahattin Ali, çocukluk yıllarında İstanbul, Çanakkale, Edremit gibi çeşitli şehirlerde yaşamıştır. Eğitim hayatını da bu illerde tamamlamıştır. 1927 yılında ise Yozgat Cumhuriyet İlkokulu'na öğretmen olarak atanmıştır. Sabahattin Ali'nin kaleme aldığı sözleri ve şiirleri ise hala unutulmamıştır. Sabahattin Ali sözleri ve şiirleri ile günümüzde hala hayat bulurken, sosyal medyada da en güzel sözleri sıkça paylaşılmaktadır.

SABAHATTİN ALİ SÖZLERİ VE ŞİİRLERİ

Sabahattin Ali'nin kaleme aldığı birbirinden güzel sözlerin yanı sıra pekçok şiiri de bulunmaktadır. Sabahattin Ali'nin şiirleri günümüzde birçok ünlü tarından bestelenmiştir. Ünlü şairin unutulmayan ve sıkça karşımıza çıkan en güzel sözlerine bu başlık altında yer verdik. İşte, Sabahattin Ali sözleri ve şiirleri;

Sabahattin Ali Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel Sabahattin Ali Şiirleri, Sözleri ve Eserleri

"O gelmez artık" dedi. "Nereden biliyorsun" dedim. "Gidişinden belliydi" dedi.

Ama unutma, taş duvarlar arasındaki karanlığımın senden başka penceresi yok.

"Herkes ne diyecek!" Herkesten ne gördüm ki? Bu herkes dedikleri şey beni üzmekten başka ne yaptı.

Her şey geçer. Her şey unutulur. Kendini bir felaketin içerisinde kaybetmenin manası yoktur.

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Sabahattin Ali Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel Sabahattin Ali Şiirleri, Sözleri ve Eserleri

Benim beklediğim aşk başka! O bütün mantıkların dışında, tarifi imkansız ve mahiyeti bilinmeyen bir şey. Sevmek ve hoşlanmak başka; istemek bütün ruhuyla, bütün vücuduyla, her şeyiyle istemek başka… Aşk bence bu istemektir. Mukavemet edilmez bir istemek!.

Seni seviyorum. Deli gibi değil, gayet aklı başında olarak seviyorum.

Yalnız bir şeye kızıyorum kardeşim: Bari bu hiçliği düşünemeyecek kadar aptal olsaydım. Kendimi bir şey zannedebilseydim. İnansaydım.

Ve çok geçten daha kötüsü yoktur hayatta…

Sabahattin Ali Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel Sabahattin Ali Şiirleri, Sözleri ve Eserleri

Acılar kalbimi nasırlaştırdı ve kalbim, her zaman üzerine basılan bir nasır gibi sızlıyor. Yalnız ben artık bağırmıyorum, bağıramıyorum.

İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.

Sabahattin Ali Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel Sabahattin Ali Şiirleri, Sözleri ve Eserleri

Yerinde bir cevap, keskin bir nükte bütün hakikatlere bedeldi.

Bu ölü toprakların üstünde hiçbir şey ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir.

Sonra bu garip ağaçlar bana daima hasretini çektiğim uzak memleketleri hatırlatır…

İlkbahar gibi bir mevsimi olan bu dünya, üzerinde yaşanmaya değer… Ne olursa olsun…

Sabahattin Ali Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel Sabahattin Ali Şiirleri, Sözleri ve Eserleri

Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı, gene aynı şekilde, fakat her şeyden habersiz, yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin.

Bir kitabı okurken geçen iki saatin, ömrümün birçok senelerinden daha dolu, daha ehemmiyetli olduğunu fark edince insan hayatının ürkütücü hiçliğini düşünür ve yeis içinde kalırdım.

Sabahattin Ali Sözleri Ve Şiirleri - En Güzel Sabahattin Ali Şiirleri, Sözleri ve Eserleri

"İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı."

Varlığı büyük boşlukları dolduracak mahiyette değildi; fakat yokluğu müthişti...

''Halbuki en çok okuduğum bir kitabın, en çok okuduğum bir satırı bile bana bazen başka şeyler söyleyebilir...''

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