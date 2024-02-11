Giriş Tarihi: 11.02.2024 16:55
Güncelleme Tarihi: 11.02.2024
16:55
Şaban Ayı İbadetleri ve faziletleri: Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, İslam Takvimine göre yapılacaklar!
Şaban ayı, İslam takviminde Ramazan ayına bir adım daha yaklaşırken, manevi bir hazırlık ve içsel bir temizlik dönemini simgeliyor. Müslümanlar, bu kutsal ay boyunca ibadetlerini artırarak, dua ve niyazlarını güçlendirmeye yöneliyor. Şaban ayı, toplum içinde birlik ve dayanışma duygularını güçlendirirken, sadaka ve yardımlaşma gibi değerlere odaklanma fırsatı sunuyor. Peki, Şaban ayının 1. günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, yapılacaklar!