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Haberler Fotohaber Şaban Ayı İbadetleri ve faziletleri: Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, İslam Takvimine göre yapılacaklar!
Giriş Tarihi: 11.02.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 11.02.2024 16:55

Şaban Ayı İbadetleri ve faziletleri: Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, İslam Takvimine göre yapılacaklar!

Şaban ayı, İslam takviminde Ramazan ayına bir adım daha yaklaşırken, manevi bir hazırlık ve içsel bir temizlik dönemini simgeliyor. Müslümanlar, bu kutsal ay boyunca ibadetlerini artırarak, dua ve niyazlarını güçlendirmeye yöneliyor. Şaban ayı, toplum içinde birlik ve dayanışma duygularını güçlendirirken, sadaka ve yardımlaşma gibi değerlere odaklanma fırsatı sunuyor. Peki, Şaban ayının 1. günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, yapılacaklar!

Şaban Ayı İbadetleri ve faziletleri: Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, İslam Takvimine göre yapılacaklar!

İslam takviminde Ramazan öncesi önemli bir döneme işaret eden Şaban ayı, bu yıl gökyüzünde beliren hilalle başlıyor. Müslümanlar için bu ay, manevi bir hazırlık ve dua dönemini simgeliyor. Şaban ayının ilk günü, İslam topluluğunda heyecanla bekleniyor. Peki, Şaban ayının 1. günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, İslam Takvimindeki Hazırlık Adımları!

Şaban Ayı İbadetleri ve faziletleri: Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, İslam Takvimine göre yapılacaklar!

2024 ŞABAN AYI GELDİ!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini günler takvimi sonrasında Şaban ayının başlayacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Üç ayların birinci ayı olan Recep, 10 Şubat 2024 Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece sona erecek. 11 Şubat 2024'te ise Şaban ayı başlayacak ve 10 Mart gecesi sona erecek.

2024 Ramazan ayının birinci günü ise 11 Mart'ta başlayacak.

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Şaban Ayı İbadetleri ve faziletleri: Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, İslam Takvimine göre yapılacaklar!

ŞABAN AYININ ÖNEMİ

Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam diğer aylara göre bu ayda daha çok ibadet ve taatte bulunurlardı.

"Şaban benim ayımdır."

"Şaban günahları temizleyendir" buyurarak kadrini yüceltirdi.

Receb ayı geldiği zaman da "Allahım, Receb ve Şaban (ayını) bize mübarek ve bereketli kıl" buyururdu. Böylece dua ve niyazlarında bu ayların kudsiyetini dile getirmişlerdir.

Şaban Ayı İbadetleri ve faziletleri: Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, İslam Takvimine göre yapılacaklar!

Peygamberimizin Şaban ayına gösterdiği bu hürmetin bir sebebi de devamında gelecek olan Kur'ân ayı olan Ramazan'dan dolayı idi. Hz. Enes'in rivayetine göre, Peygamberimizden sual ederler:

"Ya Resulallah, Ramazan'dan başka en faziletli oruç ayı hangi aydadır?"

Bu soruya Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam,

"Ramazan'ı tazim için (Ramazan hürmetine) Şâban'da tutulan oruçtur" cevabını vermiştir.

Şaban Ayı İbadetleri ve faziletleri: Şaban ayının ilk günü neler yapılır, hangi dualar okunur? İşte, İslam Takvimine göre yapılacaklar!

ŞABAN AYI İBADETLERİ

Şaban ayında yapılması gereken ibadetler şu şekilde;

  • - Nafile ve kaza namazlarını kılmak
  • - Sağlık açısından elverişli olan kişiler için oruç tutmak
  • - İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayacak miktarda sadaka vermek
  • - Tövbe etmek
  • - Allah'a şükür etmek
  • - Bol miktarda zikir çekmek
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