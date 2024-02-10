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Haberler Fotohaber Şaban Ayı Mesajları ve Sözleri 2024: Resimli, dualı, ayetli, hadisli Hoş Geldin Şaban Ayı Mesajları yayında!
Giriş Tarihi: 10.02.2024 17:13 Güncelleme Tarihi: 10.02.2024 17:13

Şaban Ayı Mesajları ve Sözleri 2024: Resimli, dualı, ayetli, hadisli Hoş Geldin Şaban Ayı Mesajları yayında!

Şaban ayı mesajları ve sözleri 2024 İslam alemi tarafından takip edilmeye başladı. Mübarek üç ayların ikincisi idrak ediliyor. Ramazan-ı Şerif'i müjdeleyen bu özel günlerde ibadetler eda edilirken Müslümanlar sevdiklerini de unutmuyor. Dua kapısının aralandığı günlerde oruç ibadetine de hazırlık başlayacak. İşte; dualı, ayetli, hadisli hoş geldin Şaban ayı mesajları resimli ve yazılı seçenekleri ile değerlendiriliyor.

Şaban Ayı Mesajları ve Sözleri 2024: Resimli, dualı, ayetli, hadisli Hoş Geldin Şaban Ayı Mesajları yayında!

Resimli şaban ayı mesajları 2024 yılına özel derlendi. Müslümanlar, birbirlerini unutmamak adına sosyal medyada ve telefon üzerinde paylaşımlara başladı. Öte yandan ibadetler için de bir araya geliniyor. Şaban ayı 11 Şubat Pazar günü itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda 'üç aylar mübarek olsun' başlıklı araştırmalar hız kazandı. İşte, en yeni, dualı hoş geldin Şaban ayı mesajları ve sözleri!

Şaban Ayı Mesajları ve Sözleri 2024: Resimli, dualı, ayetli, hadisli Hoş Geldin Şaban Ayı Mesajları yayında!

ŞABAN AYI MESAJLARI VE SÖZLERİ

Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, yılanın zehrine derman gizlemiş, tahıl tanesine harman gizlemiş, mübarek gecelere cennet gizlemiş, Şaban ayımız mübarek olsun!

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Şaban Ayı Mesajları ve Sözleri 2024: Resimli, dualı, ayetli, hadisli Hoş Geldin Şaban Ayı Mesajları yayında!

Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Üç aylarınız mübarek olsun…

Şaban Ayı Mesajları ve Sözleri 2024: Resimli, dualı, ayetli, hadisli Hoş Geldin Şaban Ayı Mesajları yayında!

Rabbimden çiçek istedik kırları verdi, ağaç istedik ormanları verdi, su istedik denizleri verdi, dost istedik seni verdi. Üç ayların mübarek olsun kardeşim.

Şaban Ayı Mesajları ve Sözleri 2024: Resimli, dualı, ayetli, hadisli Hoş Geldin Şaban Ayı Mesajları yayında!

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu Şaban ayı geçirmenizi dileriz.

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