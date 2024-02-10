Şaban Ayı Mesajları ve Sözleri 2024: Resimli, dualı, ayetli, hadisli Hoş Geldin Şaban Ayı Mesajları yayında!

Resimli şaban ayı mesajları 2024 yılına özel derlendi. Müslümanlar, birbirlerini unutmamak adına sosyal medyada ve telefon üzerinde paylaşımlara başladı. Öte yandan ibadetler için de bir araya geliniyor. Şaban ayı 11 Şubat Pazar günü itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda 'üç aylar mübarek olsun' başlıklı araştırmalar hız kazandı. İşte, en yeni, dualı hoş geldin Şaban ayı mesajları ve sözleri!