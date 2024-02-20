Giriş Tarihi: 20.02.2024 22:52
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024
22:52
ŞABAN AYI ORUCU BAŞLIYOR || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman ve kaç gün tutulacak, nasıl niyet edilmesi gerekir?
Mübarek üç aylardan ikincisi olan Şaban ayı 11 Şubat'ta başladı. Peygamber efendimiz HZ. Muhammed'in en çok oruç tuttuğu ay olarak bilinen Şaban ayı için Müslümanlar tarafından "şaban ayı orucu" araştırılmaya başladı. Özellikle Şaban ayının 13,14 ve 15. günlerinde oruç tutulmasını Peygamber Efendimizin tüm Müslümanlara önerdiği rivayet edilir. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?