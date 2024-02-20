ŞABAN AYI ORUCU BAŞLIYOR || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman ve kaç gün tutulacak, nasıl niyet edilmesi gerekir?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı ibadetlerle geçirilirken Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Gecesi ayrı bir önem taşıyor. Diyanet bilgilerine göre Recep ve Şaban aylarında Hz. Peygamberin diğer aylara oranla daha fazla oruç tuttuğu bilinmektedir. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? Şaban ayında oruç ne zaman kaç gün tutulur? İşte, detaylar