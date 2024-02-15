ŞABAN AYI ORUCU || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı dualar ve namazlarla ihya edilirken, Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Gecesi ayrı bir önem taşıyor. Diyanet bilgilerine göre Recep ve Şaban aylarında Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu biliniyor. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? Şaban ayında oruç ne zaman kaç gün tutulur? İşte, detaylar