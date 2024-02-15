Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
14:30
ŞABAN AYI ORUCU || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?
Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 11 Şubat Pazar günü başladı. Bu Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in en çok oruç tuttuğu ay olarak bilinir. Özellik Şaban ayının 13,14 ve 15. günlerinde oruç tutulmasını Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği rivayet edilir. Şaban ayında oruç tutmak ve ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslüman alemi araştırmalarına başladı. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?