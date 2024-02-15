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Haberler Fotohaber ŞABAN AYI ORUCU || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?
Giriş Tarihi: 15.02.2024 14:30 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 14:30

ŞABAN AYI ORUCU || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı 11 Şubat Pazar günü başladı. Bu Peygamber efendimiz Hz. Muhammed'in en çok oruç tuttuğu ay olarak bilinir. Özellik Şaban ayının 13,14 ve 15. günlerinde oruç tutulmasını Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği rivayet edilir. Şaban ayında oruç tutmak ve ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen Müslüman alemi araştırmalarına başladı. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

ŞABAN AYI ORUCU || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

Mübarek üç ayların ikincisi olan Şaban ayı dualar ve namazlarla ihya edilirken, Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Gecesi ayrı bir önem taşıyor. Diyanet bilgilerine göre Recep ve Şaban aylarında Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu biliniyor. Peki, Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman? Şaban ayında oruç ne zaman kaç gün tutulur? İşte, detaylar

ŞABAN AYI ORUCU || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

ŞABAN AYININ 13,14,15. GÜNÜ NE ZAMAN?

Şaban ayının 13, 14, 15. günü 2024 yılında 23-24-25 Şubat'a denk geliyor. Bu üç gün içerisinde 24 Şubat'ta Berat Kandili idrak edilecek.

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ŞABAN AYI ORUCU || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

ŞABAN AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Şaban ayında tutulması gereken oruçlarla ilgili bazı tavsiyeler bulunur. Şaban ayının 1. Günü, 13. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 14. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15. Günü (Eyyam-ı Biyz Orucu) ve 30. Gününde oruç tutulması tavsiye edilmiştir. Ayrıca Şaban ayının 1. Gecesi, 15. Gecesi ve 27. Gecesinin ibadetle geçirilmesi tavsiye edilmiştir.

ŞABAN AYI ORUCU || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?

ŞABAN ORUCUNA NASIL NİYET EDİLİR?

Şaban ayı içerisinde oruç tutmak isteyen kişiler "Niyet ettim Allah rızası için yarınki nafile orucumu tutmaya" şeklinde niyet edebilir. Diyanet bilgisine göre, Recep, Şaban ve Ramazan aylarında kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde nafile oruç tutabilir.

ŞABAN AYI ORUCU || Şaban ayının 13, 14, 15. günü ne zaman, hangi günler oruç tutulur?
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