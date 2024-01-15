Giriş Tarihi: 15.01.2024 18:36
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
18:36
SAFİR 20.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi SAFİR canlı izle ekranı!
ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Her pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin 20.bölümü için nefesler tutuldu. Başrollerini başarılı oyuncular İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı yapım bu akşam 20. bölümüyle ekranlarda yer alacak. İzleyicilerin merakla beklediği bölümde Yaman ve Feraye büyük aşklarına ara mı verecek? ATV'nin sevilen dizisi SAFİR canlı izle ekranı!