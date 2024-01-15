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Haberler Fotohaber SAFİR 20.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi SAFİR canlı izle ekranı!
Giriş Tarihi: 15.01.2024 18:36 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 18:36

SAFİR 20.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi SAFİR canlı izle ekranı!

ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Safir'in yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Her pazartesi akşamı ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizinin 20.bölümü için nefesler tutuldu. Başrollerini başarılı oyuncular İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün paylaştığı yapım bu akşam 20. bölümüyle ekranlarda yer alacak. İzleyicilerin merakla beklediği bölümde Yaman ve Feraye büyük aşklarına ara mı verecek? ATV'nin sevilen dizisi SAFİR canlı izle ekranı!

SAFİR 20.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi SAFİR canlı izle ekranı!

Safir 20.bölümüyle ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Her hafta pazartesi dizi izleyiciden tam not alıyor. Yeni bölümde Feraye, Yaman ve Ateş arasında sular durulmuyor. İşte, ATV canlı izle ekranıyla Safir canlı izle ekranı

SAFİR 20.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi SAFİR canlı izle ekranı!

SAFİR YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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SAFİR 20.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi SAFİR canlı izle ekranı!

SAFİR SON BÖLÜM ÖZETİ

Hem işini hem de evini kaybeden Feraye, bir süre Yaman'la ilişkisine ara vermek ister. Yaman bu konuda da her taşın altından çıkan Ateş'e karşı bilenmekte, onu suçlamaktadır. Güneş ise ortadan kaybolan Ateş için endişelidir. Okan'ın da araya girmesiyle birlikte Yaman, Ateş'in
peşine bu defa hesap sormak için değil hayatını kurtarmak için düşer. Yaman Ateş'i kurtabilecek midir? Kardeşlik mi, düşmanlık mı galip olacaktır?

SAFİR 20.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi SAFİR canlı izle ekranı!

Ateş ise aynı saatlerde hayatını değiştirecek bir olayın içine doğru adım adım yürümektedir. Onu bekleyen tatsız sürpriz Yaman ve Ateş'i bir sırla birbirine bağlar. Diğer taraftan Feraye, daha fazla ısrar etmek istemez ve atölyeden ayrılmaya karar verir. Aleyna ise ona gizli kapaklı iş bularak Ürgüp'ten gönderme peşindedir. Feraye, Aleyna'nın kurduğu tuzağa düşüp ünlü bir markadan gelen teklifi kabul edecek mi?

SAFİR 20.bölüm heyecanla bekleniyor: ATV’nin sevilen dizisi SAFİR canlı izle ekranı!

Bekir, işlediği cinayetin ortaya çıkmasıyla birlikte Cemile'ye birlikte kaçmayı teklif eder. Cemile bu teklife nasıl cevap verecek? Bekir diğer yandan intikam peşindedir. Sırrını bilen tek kişi Yaman olduğuna göre adını veren de o olmalıdır. Yaman'ı ele geçiren Bekir ona karar vermesi çok zor bir seçenek sunar.

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