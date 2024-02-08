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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
Giriş Tarihi: 08.02.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 08.02.2024 12:00

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı 2024 yılında istihdam edeceği 35 Bin personel alımı müjdesini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjdeli haberde "Kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacağı" açıklanmıştı. Binlerce vatandaşa iş olanağı sağlayacak alım için adayların gözü başvuru tarihi ve şartlarına çevrildi. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuzla birlikte sağlık personelleri başvuruda bulunabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 Bin Personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, kılavuz yayımlandı mı, başvurular ne zaman? İşte, detaylar!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımının ne zaman yapılacağı, iş arayışında olan sağlık personelleri tarafından araştırılıyor. Atama bekleyen binlerce sağlık personeli tarafından heyecanla beklenen personel alımı için detayların şekillenmesi beklenirken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak olan 35 bin personel alımı için gözler başvuru kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURDU

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen binlerce vatandaşın beklediği açıklama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

"İzmir'de şehir hastanesi ve bağlantı yollarının açılışı töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanlığı'na alınacak 35 bin personelin 15 bininin hemşire olacağını belirtti."

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi Sağlık Bakanlığı personel alımı bu yıl da ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasının hemen ardından başlayacak.

ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığına alınacak 35 bin personelin 15 bini hemşire kadrosunda olacak. Ancak diğer 20 bin personelin hangi kadrolarda olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz yeni alımlar ile ilgili başvuru şartları belli olmadı. Ancak geçen yıl yapılan alımlarda yayımlanan kılavuz içerisinde yer alan başvuru şartları şu şekildeydi;

"Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

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