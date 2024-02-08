Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımının ne zaman yapılacağı, iş arayışında olan sağlık personelleri tarafından araştırılıyor. Atama bekleyen binlerce sağlık personeli tarafından heyecanla beklenen personel alımı için detayların şekillenmesi beklenirken, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınacak olan 35 bin personel alımı için gözler başvuru kılavuzuna çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ne zaman? Kadro ve branş dağılımı belli oldu mu?