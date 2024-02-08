Giriş Tarihi: 08.02.2024 12:00
Güncelleme Tarihi: 08.02.2024
12:00
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları başladı mı, ne zaman? 35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları
Sağlık Bakanlığı 2024 yılında istihdam edeceği 35 Bin personel alımı müjdesini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu müjdeli haberde "Kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin personel alınacağı" açıklanmıştı. Binlerce vatandaşa iş olanağı sağlayacak alım için adayların gözü başvuru tarihi ve şartlarına çevrildi. ÖSYM üzerinden yayımlanacak olan kılavuzla birlikte sağlık personelleri başvuruda bulunabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 35 Bin Personel alımı kadro ve branş dağılımı belli oldu mu, kılavuz yayımlandı mı, başvurular ne zaman? İşte, detaylar!