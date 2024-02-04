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Giriş Tarihi: 04.02.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 14:47

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ile 15 bin hemşire! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci için heyecan dorukta. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni atamanın içinde 15 bin hemşire alımı yapılacak. Hemşireler harici hangi branşların yer alacağı ve kadar kontenjan verileceği de merak konusu. Adaylar başvuru şartları ve tarihleri noktasında araştırmalarına hız kazandırdı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, o ayrıntılar...

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ile 15 bin hemşire! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri, şartları, branş ve kontenjan dağılımı gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehir hastanesi açılışında verdiği müjde sonrası adaylar 35 bin sözleşmeli personelin alım takvimine odaklanmış durumda. Bakanlık duyuruları kontrol ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman 2024? İşte, o açıklama...

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ile 15 bin hemşire! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE: 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ!

İzmir Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında 35 bin sağlık personelinin kamuya alınacağının müjdesini verdi.

İşte, o açıklama:

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Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ile 15 bin hemşire! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

"Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük"

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ile 15 bin hemşire! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanlığı 35 bin sözleşmeli personel alımı haritasını henüz belirlemedi. Alımların hangi yol izlenerek yapılacağı henüz belli olmadı.

Ancak gelen açıklamaya göre Şubat ayı içerisinde tercihlerin alınması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ile 15 bin hemşire! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Açıklanan branşlar için ayrı ayrı belirlenecek başvuru şartları henüz belli olmadı. Detaylarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor.

15 bin hemşire alımı haricinde branş henüz açıklanmadı.

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