Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımı ile 15 bin hemşire! 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman?

Giriş Tarihi: 04.02.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
14:47
35 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru süreci için heyecan dorukta. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yeni atamanın içinde 15 bin hemşire alımı yapılacak. Hemşireler harici hangi branşların yer alacağı ve kadar kontenjan verileceği de merak konusu. Adaylar başvuru şartları ve tarihleri noktasında araştırmalarına hız kazandırdı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları takip ediliyor. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? İşte, o ayrıntılar...