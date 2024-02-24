Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR BAŞVURU: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şatları ve branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı erişime açıldı. Bakanlık bünyesinde elektrikçi, ısınma ve sıhhi tesisatçı, boyacı, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı branşlarda alım yapacak. İŞKUR birlikteliğiyle yürütecek süreçte başvurular esube.iskur.gov.tr adresinde yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte, o detaylar.