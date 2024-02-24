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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR BAŞVURU: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şatları ve branş ve kadro dağılımı
Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:58 Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 11:58

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR BAŞVURU: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şatları ve branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları hafta sonunda devam ediyor. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak. Başvurular belirlenen tarihlerde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Peki; Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024 başvuru ekranı.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR BAŞVURU: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şatları ve branş ve kadro dağılımı

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı erişime açıldı. Bakanlık bünyesinde elektrikçi, ısınma ve sıhhi tesisatçı, boyacı, klinik destek elemanı, güvenlik görevlisi, marangoz gibi farklı branşlarda alım yapacak. İŞKUR birlikteliğiyle yürütecek süreçte başvurular esube.iskur.gov.tr adresinde yapılıyor. Peki, Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır ve sonuçlar ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte, o detaylar.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR BAŞVURU: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şatları ve branş ve kadro dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI YAPIYOR!

Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçinin branş, kadro, kontenjan ve il dağılımı belli oldu.

Başvurular İŞKUR e-şube üzerinden yapılacak.

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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR BAŞVURU: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şatları ve branş ve kadro dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI NE ZAMAN 2024?

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak.

Sürekli işçi kadrolarının meslek ve kadro sayısına göre dağılımları şöyle:

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR BAŞVURU: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şatları ve branş ve kadro dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR BAŞVURU: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şatları ve branş ve kadro dağılımı

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular; Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi ile yapılacak.

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