Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR BAŞVURU: 2024 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru şatları ve branş ve kadro dağılımı

Giriş Tarihi: 24.02.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024
11:58
Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları hafta sonunda devam ediyor. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçi, ihtiyaç duyulan hizmet türlerine göre il düzeyinde alınacak. Başvurular belirlenen tarihlerde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alınacak. Peki; Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı İŞKUR başvuru şartları neler, branş ve kadro dağılımı nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2024 başvuru ekranı.