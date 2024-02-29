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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 29.02.2024 23:20 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 23:26

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024 için geri sayım başladı. 23-27 Şubat tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 8 bin sürekli işçi alımı sonuçları güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi branşlarda sorgulanacak. Adaylar, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kurası için araştırmalarına hız kazandırdı. Konuyla ilgili Personel Alım Müdürlüğüne odaklanıldı. Peki; Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden izlenir?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayın ile bekleniyor. 27 bin personel alımı ardından 8 bin sürekli işçi alımında geri sayım başladı. Kura usulüne göre yapılacak atamalar gündemde. Branşlar özelinde sorgulamalar devam ediyor. Konuyla ilgili Bakanlık duyuruları takip ediliyor. Peki, 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığının 8 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 8 bin sürekli işçinin branş, kadro, kontenjan ve il dağılımı belli oldu.

Başvurular, 23 Şubat-27 Şubat tarihlerinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden elektronik (çevrim içi) kullanıcı girişi yapılarak alındı.

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Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı (84), biyomedikal cihaz teknolojileri servis destek elemanı (127), elektrikçi (Genel) 144, ısıtma ve sıhhi tesisatçı (143), inşaat boyacısı (64), klinik destek elemanı (600), güvenlik görevlisi (3 bin 250), marangoz (32), oto bakım onarımcısı-otomotiv mekanikçisi (2), oto elektrikçisi (2), otomotiv kaportacısı (2), temizlik görevlisi (3 bin 550).

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

DEĞERLENDİRME

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 15 inci maddesi gereğince bir aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.

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