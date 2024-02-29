Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi canlı yayın ile bekleniyor. 27 bin personel alımı ardından 8 bin sürekli işçi alımında geri sayım başladı. Kura usulüne göre yapılacak atamalar gündemde. Branşlar özelinde sorgulamalar devam ediyor. Konuyla ilgili Bakanlık duyuruları takip ediliyor. Peki, 2024 İŞKUR Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, belli oldu mu?