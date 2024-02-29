Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi! İŞKUR Sağlık Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 29.02.2024 23:20
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
23:26
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024 için geri sayım başladı. 23-27 Şubat tarihleri arasında alınan başvuruların ardından 8 bin sürekli işçi alımı sonuçları güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi branşlarda sorgulanacak. Adaylar, İŞKUR Sağlık Bakanlığı kurası için araştırmalarına hız kazandırdı. Konuyla ilgili Personel Alım Müdürlüğüne odaklanıldı. Peki; Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nereden izlenir?