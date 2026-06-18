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Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:29

Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

2026 yılı Haziran dönemi Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru işlemleri, adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile sağlık kuruluşlarında görev alan personellerin tercih sürecine ilişkin tarih netleşti. Peki; Sağlık Bakanlığı iller arası tayin (yer değiştirme) başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…

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Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Haziran dönemi iller arası tayin başvuruları için kritik duyuru geldi. Bu durum; hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve diğer unvanlardaki personeller arasında büyük bir hareketlilik yarattı. Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme süreci, resmi sistem üzerinden yapılan açıklama ile şekillendi.

Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından beklenen açıklama geldi. 2026 yılı Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası sürecine ilişkin ilan metni ve münhal kadrolar yayınlandı. İller arası yer değiştirme kurası kapsamındaki tercih başvuruları 17 Haziran 2026 Çarşamba günü başladı ve 22 Haziran 2026 tarihi (Pazartesi) saat 18.00'e kadar sürecek.

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Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI İLLER ARASI TAYİN BAŞVURULARI NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Yapılan açıklama doğrultusunda 2026 yılı Haziran dönemi Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru işlemleri, 22 Haziran 2026 tarihine kadar Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

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Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

İSTEĞE BAĞLI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KURASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre EKİP üzerinden alınacak tercih başvurularının tamamlanmasının ardından, başvurular değerlendirilecek. Diğer işlemler ve itiraz süreçlerinin ardından ise iller arası yer değiştirme kurası 17 Temmuz 2026 Cuma tarihinde gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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