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Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 18.06.2026 17:29
Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
2026 yılı Haziran dönemi Sağlık Bakanlığı iller arası yer değiştirme başvuru işlemleri, adaylar tarafından merakla takip ediliyor. Bakanlık tarafından yapılan açıklama ile sağlık kuruluşlarında görev alan personellerin tercih sürecine ilişkin tarih netleşti. Peki; Sağlık Bakanlığı iller arası tayin (yer değiştirme) başvuruları ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak? İşte detaylar…