Sağlık Bakanlığı Duyurdu: Sağlık Bakanlığı iller arası tayin başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Haziran dönemi iller arası tayin başvuruları için kritik duyuru geldi. Bu durum; hastanelerde ve aile sağlığı merkezlerinde görev yapan hekim, hemşire, ebe, sağlık teknisyeni ve diğer unvanlardaki personeller arasında büyük bir hareketlilik yarattı. Sağlık Bakanlığı isteğe bağlı yer değiştirme süreci, resmi sistem üzerinden yapılan açıklama ile şekillendi.