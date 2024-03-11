Giriş Tarihi: 11.03.2024 10:48
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
10:48
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024! Sağlık Bakanlığı kurası ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 2024 tarihi gündemde. 23-27 Şubat tarihleri arasında alınan başvurularla 8 bin personel alımı gerçekleştirecek Bakanlık, güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı gibi branşlarda alım yapıyor. İşçi alımı kura sonuçları sorgulama ve canlı izle ekranı takip ediliyor. Alım takvimini kontrol eden adaylar, isim listesi ile sonuçlarını öğrenecek. Peki; Sağlık Bakanlığı kura ertelendi mi, ne zaman, nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...