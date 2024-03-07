Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihleri değişti! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
11:49
Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihleri değişti. Söz konusu alım için başvurular 23-27 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak kişiler, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Ankara'da düzenlenecek kura çekiminin 18-19 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı. Ancak 27 bin personelin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle sürekli işçi alımı kura tarihi değişti. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte yeni kura tarihi...