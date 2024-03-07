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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihleri değişti! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 07.03.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 11:49

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihleri değişti! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihleri değişti. Söz konusu alım için başvurular 23-27 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Bakanlığın taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere alınacak kişiler, noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Ankara'da düzenlenecek kura çekiminin 18-19 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklanmıştı. Ancak 27 bin personelin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle sürekli işçi alımı kura tarihi değişti. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta? İşte yeni kura tarihi...

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihleri değişti! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 2024 yılında hem personel hem de işçi alımı ilanı yayımladı. 8 bin işçi alımı başvuruları, 23-27 Şubat tarihlerinde tamamlandı. Elektrikçi, boyacı, marangoz, tesisatçı, temizlik ve güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar şimdi kura takvimini bekliyor. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri 18-19 Mart olarak açıklanmıştı. Ancak 27.000 personelin pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle bu tarihlerde değişikliğe gidildi. Peki Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, mülakat yapılacak mı? İşte, Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi tarihleri son dakika gelişmeleri…

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihleri değişti! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI MÜLAKAT YAPILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısının ardından işçi alımına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Bakan Koca, kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlanacağını duyurdu:

"İŞ-KUR'a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Çok kısa süre içinde Bakanlığımız merkezinden noter huzurunda ve Youtube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız."

Kura çekiminde 8 bin asıl ve 8 bin yedek aday belirlenirken adaylara herhangi bir sözlü (mülakat) veya yazılı sınav uygulanmayacak. Başvuru şartlarını sağlayan adayların doğrudan yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek.

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Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihleri değişti! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI 8 BİN İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı kura çekimi tarihleri takvimi belli oldu. Daha önce 18-19 Mart tarihlerinde yapılacağı açıklanan tarihler değişti.

Yapılan açıklamada ''ÖSYM'nin 27.000 personel alımı ile ilgili yerleştirme sonuçları 4 Mart 2024 tarihinde açıklanmıştır. Bu kişilerin sözleşmeli pozisyonlara atama işlemlerinin devam etmesi nedeniyle;

Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 8.000 Sürekli İşçi Alımı Kurası 3-4 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.'' denildi.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı kura çekimi 3-4 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak. Ankara'da düzenlenecek kura çekimi noter huzurunda canlı yayında ekranlara gelecek.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihleri değişti! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önce yapılan Sağlık Bakanlığı işçi alımı sürecinde kura sonuçları, kura çekiminin yapıldığı günün akşamı açıklanmıştı. 8 bin işçi alımı kura çekimi sonuçlarının da 3-4 Nisan tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihleri değişti! Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sağlık Bakanlığı 8 bin sürekli işçi alımı noter kurası ile belirlenecek. Kura tarihi ve saati, kura yeri, kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecek.

Bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

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