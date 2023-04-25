Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE yayında! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023 işçi sonuç ekranı
Giriş Tarihi: 25.04.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 10:53

Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE yayında! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023 işçi sonuç ekranı

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) duyuruları takip ediliyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlar tek tek asil ve yedek listesi ile araştırılıyor. 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt ararken sürekli işçi alımı nihai isim listesi sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. Sonuçlar işçi sonuç sisteminden (iscisonuc.saglik.gov.tr) üzerinden öğrenilecek. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE yayında! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023 işçi sonuç ekranı

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası arama geçmişlerindeki yerini aldı. Ankara'da çekilen kuraların ardından nihai isim listesi sistemde yerini alacak. Yayımlanan kura takvimine göre kura çekilişi iki gün boyunca devam edecek. Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı takip ediliyor. Çekilişlerin ardından aynı gün saat 22.00 itibarıyla isimlere ulaşılabilecek. 25-26 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek kuralar adayları kadrolarına yerleştirecek. Peki, 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE yayında! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023 işçi sonuç ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE yayında! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023 işçi sonuç ekranı

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE yayında! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023 işçi sonuç ekranı

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞİYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, açıklamasında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." dedi.

Buna göre, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE yayında! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023 işçi sonuç ekranı

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar;

Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar;

SON DAKİKA