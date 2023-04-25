Sağlık Bakanlığı kura çekimi CANLI İZLE yayında! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları isim listesi sorgulama 2023 işçi sonuç ekranı

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü (https://yhgm.saglik.gov.tr) duyuruları takip ediliyor. Merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilecek temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlar tek tek asil ve yedek listesi ile araştırılıyor. 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt ararken sürekli işçi alımı nihai isim listesi sorgulama ekranı ziyaret edilmeye başladı. Sonuçlar işçi sonuç sisteminden (iscisonuc.saglik.gov.tr) üzerinden öğrenilecek. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama…