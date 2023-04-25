SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25 NİSAN 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan 10 bin 900 sürekli işçi alımı sonuçları Youtube üzerinden krua ile belirleniyor. "Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle Youtube 25 Nisan 2023" aratması bu sebeple yapılmakta. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar 25 – 26 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Sürekli işçi alımı kapsamında 10.900 temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlarda kura çekimi yarın sona eriyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden yapılıyor. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi isim listesi sorgulama ekranı…