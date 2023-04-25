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Haberler Fotohaber SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25 NİSAN 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet
Giriş Tarihi: 25.04.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 18:55

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25 NİSAN 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 2023 hakkında araştırmalar devam ediyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ve 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan 10 bin 900 sürekli işçi alımı sonuçları Youtube üzerinden krua ile belirleniyor. "Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle Youtube 25 Nisan 2023" aratması bu sebeple yapılmakta. Noter huzurunda gerçekleştirilen kuralar 25 – 26 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak. Sürekli işçi alımı kapsamında 10.900 temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlarda kura çekimi yarın sona eriyor. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden yapılıyor. İşte, 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi isim listesi sorgulama ekranı…

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25 NİSAN 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları isim listesi 2023 hakkında araştırmalar yapılıyor. 25 – 26 Nisan 2023 tarihleri arasında yapılacak olan Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayın Youtube üzerinden yapılıyor. Siz de Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranına iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25 NİSAN 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25 NİSAN 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25 NİSAN 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞİYOR!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, açıklamasında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 25 NİSAN 2023: 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama e devlet

Buna göre, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.

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