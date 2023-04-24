10 BİN 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve saati belli oldu! Bakanlık bünyesinde Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlarda yapılacak sürekli işçi alımı için sonuç zamanı geldi. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekilişi ardından sonuçlanacak. 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı https://yhgm.saglik.gov.tr resmi internet adresinden yayında olacak. Asil ve yedek nihai isim listesi adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…