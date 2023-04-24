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Haberler Fotohaber 10 BİN 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 24.04.2023 10:40 Güncelleme Tarihi: 24.04.2023 10:40

10 BİN 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı kura çekimi tarihi ve saati belli oldu! Bakanlık bünyesinde Temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz gibi branşlarda yapılacak sürekli işçi alımı için sonuç zamanı geldi. İŞKUR üzerinden alınan başvurular kura çekilişi ardından sonuçlanacak. 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı https://yhgm.saglik.gov.tr resmi internet adresinden yayında olacak. Asil ve yedek nihai isim listesi adayların gündemindeki yerini aldı. Peki, Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, tüm merak edilenler…

10 BİN 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı kurası gündemdeki yerini aldı. Ankara'da gerçekleşecek kuralarla sürekli işçi alımı kadrolarına yerleşecek adaylar belirlenecek. Yayınlanan takvime göre çekiliş bu hafta gündemde olacak. Sağlık Bakanlığı kura çekimi ne zaman, saat kaçta soruları yanıt arıyor. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından kuralar Nisan ayı bitmeden yapılıyor. Peki, 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, detaylar…

10 BİN 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI SONA ERDİ!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlan doğrultusunda adaylar başvurularını 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) 'esube.iskur.gov.tr' adresi üzerinden gerçekleştirdi.

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10 BİN 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre İŞKUR tarafından alındı. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri (çalıştırılacağı il) ve bir mesleğe başvuru yapabildi.

Bakanlığın ihtiyaç duyduğu hizmet türü ve mesleklerdeki alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecek. Bu nedenle başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak.

10 BİN 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 10 BİN 900 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, açıklamasında ''İşçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılacaktır." dedi.

Buna göre, 10 bin 900 işçi alımı için kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacak. Kuralar Ankara'da noter huzurunda sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

10 BİN 900 Sağlık Bakanlığı kura çekimi için geri sayım başladı! 2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek.

Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacak.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar;

Süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar;

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