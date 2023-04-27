Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde 81 il için gerçekleştirilen sürekli işçi alımı kura çekilişi Youtube canlı yayın ile adaylarla buluştu. Kuraların tamamlanmasının ardından il il asil ve yedek nihai isim listesi açıklandı. Başvuru yapan adayların gündeminde 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir soruları yer alıyor. İsimlerin sistemde yerini almasının ardından sorgulama işlemleri https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleşmeye başladı. İşte, 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı 2023 ve asil/yedek isim listesi…