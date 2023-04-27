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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi
Giriş Tarihi: 27.04.2023 06:30 Güncelleme Tarihi: 27.04.2023 06:30

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde 81 il için gerçekleştirilen sürekli işçi alımı kura çekilişi Youtube canlı yayın ile adaylarla buluştu. Kuraların tamamlanmasının ardından il il asil ve yedek nihai isim listesi açıklandı. Başvuru yapan adayların gündeminde 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir soruları yer alıyor. İsimlerin sistemde yerini almasının ardından sorgulama işlemleri https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleşmeye başladı. İşte, 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı kura sonuçları sorgulama ekranı 2023 ve asil/yedek isim listesi…

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Bakanlığın sürekli işçi alımı kadrolarına yerleşecek adayların belirlendiği kura çekilişi 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlendi. 81 ilde istihdam edilecek temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, klinik destek elemanı gibi branşlar için sonuçlar belli oldu. İl il asil ve yedek nihai isim listesi iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında yerini aldı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 sorgulama ekranı bu sebeple yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

2023 SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI!

Sağlık Bakanlığı'nın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı başvuruları 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınmıştı.

Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi ve saatini açıklamıştı.

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Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

Bakan Koca, yaptığı açıklamada kuraların 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde Bakanlık tarafından noter huzurunda yapılacağını bildirmişti.

Buna göre, 10 bin 900 işçi alımı kura çekilişi 25 Nisan 2023 Salı günü Ankara'da sabah 09.00'da başladı ve 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 18.00'de sona erdi.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

25 Nisan 2023 (Salı) günü kura çekilişi yapılan iller:

T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.900 Sürekli İşçi Alım Kurası Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir illeri için tamamlanmıştır.

26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılan iller:

T.C. Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere 10.900 Sürekli İşçi Alım Kurası Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce illeri için tamamlanmıştır.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Toplamda 81 il için 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde yapılan çekilişler ile Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 10 bin 900 sürekli işçi alımı kurası tamamlandı.

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapıldı. Kura sonuçları Bakanlığa ait https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresi üzerinden yayınlandı.

Aşağıdaki linke tıklayarak kura sonuçları sorgulama ekranına giriş yapabilirsiniz.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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