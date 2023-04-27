Sağlık Bakanlığı kura sonuçları açıklandı! 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve asil/yedek isim listesi

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Bakanlığın sürekli işçi alımı kadrolarına yerleşecek adayların belirlendiği kura çekilişi 25-26 Nisan tarihlerinde düzenlendi. 81 ilde istihdam edilecek temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, marangoz, klinik destek elemanı gibi branşlar için sonuçlar belli oldu. İl il asil ve yedek nihai isim listesi iscisonuc.saglik.gov.tr ekranında yerini aldı. Sağlık Bakanlığı kura sonuçları 2023 sorgulama ekranı bu sebeple yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Peki, 10 bin 900 Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, detaylar…