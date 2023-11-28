Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura sonuçları sorgulama işlemleri bugün başlıyor. 1-6 Kasım tarihlerinde başvuruları tamamlanan temizlik görevlisi alımında son aşamaya gelindi. Asil ve yedek isim listesi il il araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı izle ekranı 28 Kasım tarihi itibarıyla engelli işçi alımı için takip ediliyor. Adayların sonuçlarına https://iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden erişmesi bekleniyor. Pek; 2023 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?