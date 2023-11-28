Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.11.2023 09:07 Güncelleme Tarihi: 28.11.2023 09:14

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura sonuçları sorgulama işlemleri bugün başlıyor. 1-6 Kasım tarihlerinde başvuruları tamamlanan temizlik görevlisi alımında son aşamaya gelindi. Asil ve yedek isim listesi il il araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı kura çekilişi canlı izle ekranı 28 Kasım tarihi itibarıyla engelli işçi alımı için takip ediliyor. Adayların sonuçlarına https://iscisonuc.saglik.gov.tr üzerinden erişmesi bekleniyor. Pek; 2023 Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nereden izlenir?

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Sağlık Bakanlığı engelli işçi alımı kura çekimi canlı yayın ile takip ediliyor. Kasım ayında tamamlanan başvuruların ardından sıra kurada. İl il açıklanan kura sonucunu öğrenmek isteyenler bakanlığın işçi sonuç ekranına yönelecek. 28 Kasım Salı günü gerçekleşecek kura çekilişi saati belli oldu. İşte, Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura sonuçları sorgulama ekranı…

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASI BUGÜN!

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama şöyle:

4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 216 engelli sürekli işçi alımı için 01/11/2023 – 06/11/2023 tarihleri arasında İŞKUR tarafından il ve meslek bazında başvurular alınmış ve Bakanlığımıza bildirilmiştir.

İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın Bakanlığımızca doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI 216 ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kura çekilişi, 28 Kasım 2023 tarihinde saat 10.30'da Bakanlığımız Bilkent Yerleşkesinde noter huzurunda il adına göre alfabetik sıralı şekilde gerçekleşecek.

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

Ardahan (1), Çanakkale (9), Denizli (1), İstanbul (130), Kastamonu (4), Kilis (5), Mardin (7), Samsun (8), Sivas (1), Bilecik (1), Burdur (4), Erzurum (6), Gümüşhane (3), Hakkari (1), Hatay (8), Kars (3), Kırklareli (1), Kütahya (2), Malatya (9), Muğla (4), Sakarya (7), Sinop (1)

Sağlık Bakanlığı kura sonuçları canlı izle! İŞKUR Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

Kura çekilişi, Bakanlığımız YouTube kanalı üzerinden (https://www.youtube.com/user/SaglikBakanligi) canlı olarak yayınlanacağından, kuraya katılımcı alınmayacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI ENGELLİ PERSONEL ALIMI KURASI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA