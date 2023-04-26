SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 26 NİSAN 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları 2023 sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle Youtube ekranı, kuraların sona ermesiyle birlikte kapandı. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan ve 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan 10 bin 900 sürekli işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı e devlet ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde yapıldı. "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 26 Nisan 2023" araştırması, kuraların sona ermesiyle gündemdeki yerini aldı.