SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 26 NİSAN 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları 2023 sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2. GÜNÜNDE!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi ve saatini açıklamıştır.

Bakan Koca'nin açıklamasına göre işçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılıyor.

Buna göre, kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde, Ankara'da sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.