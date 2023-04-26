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Haberler Fotohaber SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 26 NİSAN 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları 2023 sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 26.04.2023 19:00 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 19:00

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 26 NİSAN 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları 2023 sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı izle Youtube ekranı, kuraların sona ermesiyle birlikte kapandı. Geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlanan ve 22-27 Mart 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapılan 10 bin 900 sürekli işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı e devlet ve iscisonuc.saglik.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi, illerin trafik koduna göre sıralı şekilde yapıldı. "Sağlık Bakanlığı kura sonuçları isim listesi 26 Nisan 2023" araştırması, kuraların sona ermesiyle gündemdeki yerini aldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 26 NİSAN 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları 2023 sorgulama ekranı!

Sağlık Bakanlığı kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı vatandaşların bugünkü gündem maddesi haline gelmiş durumda. İŞKUR üzerinden alınan 10 bin 900 işçi alımı kuraları dün sabah itibariyle başladı. Sağlık Bakanlığı kura çekimi canlı yayını 2 gün boyunca Youtube üzerinden yapılmıştı. İşte Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 26 NİSAN 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları 2023 sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ 2. GÜNÜNDE!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 10 bin 900 işçi alımı kura çekimi tarihi ve saatini açıklamıştır.

Bakan Koca'nin açıklamasına göre işçi alım başvuruları İŞKUR tarafından tamamlanmış olup, kura çekimi 25-26 Nisan arasında Bakanlığımızca noter huzurunda yapılıyor.

Buna göre, kura çekimi 25-26 Nisan 2023 tarihlerinde, Ankara'da sabah 09:00'da çekilmeye başlanacak ve saat 18:00'de sona erecek.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 26 NİSAN 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları 2023 sorgulama ekranı!

26 Nisan 2023 (Çarşamba) günü kura çekilişi yapılacak olan iller:

Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye, Düzce. (Kura çekilişi saat 10:00'da Kocaeli ili ile başlayarak il trafik koduna göre sıra ile çekilecek olup, en son Düzce ili için çekiliş yapılarak tamamlanacaktır.)

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 26 NİSAN 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları 2023 sorgulama ekranı!

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekilişi illerin trafik koduna göre sıralı şekilde, her bir il ve meslek için ayrı ayrı yapılacak. Sonuçlar https://iscisonuc.saglik.gov.tr/ internet adresinden yayınlanacak.

Açıklanan kura sonuçları isim listesi için:

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ 26 NİSAN 2023: 10 bin 900 işçi alımı Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi sonuçları 2023 sorgulama ekranı!

İlan edilen kadrolara noter kurası sonucu asıl aday olarak atanmaya hak kazananların atamaya esas belgeleri kontrol edilecek.

Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacak. Atamaları yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecek.

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