Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı başvuru ekranı || 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023 yılı alımları kapsamında araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile alım yapılacak kadro, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. İlan doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 4 Kasım Pazartesi günü başladı ve 8 Aralık'ta sona erecek. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte, tüm detaylar…