Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı başvuru ekranı || 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri
Giriş Tarihi: 05.12.2023 06:16 Güncelleme Tarihi: 05.12.2023 06:16

Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı başvuru ekranı || 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı 2023 yılı alımları kapsamında araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Resmi Gazete'de yayımlanan ilan ile alım yapılacak kadro, başvuru tarihleri ve şartları belli oldu. İlan doğrultusunda, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 4 Kasım Pazartesi günü başladı ve 8 Aralık'ta sona erecek. Başvurular esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları neler? İşte, tüm detaylar…

Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı başvuru ekranı || 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır, şartları neler soruları yanıt aramaya başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığı 419 sürekli işçi alımı gerçekleştirecek. Başvuru yapabilmek için adayların istenen şartları taşımaları gerekiyor. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları, branş ve kadro dağılımı araştırılıyor. 419 temizlik görevlisi alımı için başvurular, 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden gerçekleşecek. İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı 2023 başvuru ekranı…

Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı başvuru ekranı || 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı, eski hükümlü/Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralanan (TMY) statüsünde 419 sürekli işçi istihdam edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Sağlık Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 419 eski hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacak.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları, 4 Aralık Pazartesi günü itibarıyla başladı ve 8 Aralık Cuma gününe kadar devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı başvuru ekranı || 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 4-8 Aralık tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.

Sürekli işçi alımı il düzeyinde karşılanacağından dolayı başvurularda adayların, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi üzerindeki adresleri dikkate alınacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI TEMİZLİK PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı başvuru ekranı || 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

4 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık Bakanlığından:

1. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesi ve ilgili hükümleri ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 419 Eski Hükümlü/TMY statüsünde sürekli işçi alımı yapılacaktır.

2. Adaylar, ilan metnine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

3. Başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 04/12/2023 - 08/12/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır.

Sağlık Bakanlığı 419 personel alımı başvuru ekranı || 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve tarihleri

4. Bakanlığımızın ihtiyaç duyduğu hizmet türlerinde/mesleklerinde alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacaktır.

5. Başvurular, ilgili mevzuat hükümlerine göre Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından alınacaktır.

6. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyerine başvuru yapacaktır.

SON DAKİKA