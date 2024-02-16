Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:11
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
09:15
Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne zaman açıklanacak? 2024 Başvuru kılavuzu bekleniyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulduğu üzere kamuya 15 bini hemşire olan 35 bin sağlık personeli alınacak. Müjdenin ardından ilk detay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık personelinin atama takvimine dair son adımlar atılırken adaylar başvurularını yapmaya hazırlanıyor. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ile tarihler ve şartlar ne zaman açıklanacak? İşte, son açıklamalar...