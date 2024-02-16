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Haberler Fotohaber Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne zaman açıklanacak? 2024 Başvuru kılavuzu bekleniyor!
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:11 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:15

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne zaman açıklanacak? 2024 Başvuru kılavuzu bekleniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulduğu üzere kamuya 15 bini hemşire olan 35 bin sağlık personeli alınacak. Müjdenin ardından ilk detay Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Sağlık personelinin atama takvimine dair son adımlar atılırken adaylar başvurularını yapmaya hazırlanıyor. Peki; 2024 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru kılavuzu ile tarihler ve şartlar ne zaman açıklanacak? İşte, son açıklamalar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne zaman açıklanacak? 2024 Başvuru kılavuzu bekleniyor!

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri için tarihler, kılavuz, branş kontenjanlar ve şartlar takip ediliyor. Başkan Erdoğan'ın şehir hastanesi açılışında verdiği müjde ardından Bakan Koca, imzaların atıldığını duyurdu. ÖSYM ile paylaşılacak kılavuzla birlikte süreç resmiyet kazanacak. Peki, sağlık personeli başvuruları ne zaman başlıyor? İşte, detaylar...

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne zaman açıklanacak? 2024 Başvuru kılavuzu bekleniyor!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MÜJDE: 35 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIYORUZ!

İzmir Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Şubat ayında 35 bin sağlık personelinin kamuya alınacağının müjdesini verdi.

"Şehirlerimizin tamamını binalarıyla, donanımıyla, ambulansıyla en modern sağlık hizmetlerine kavuşturduk. İzmir'de olduğu gibi pek çok yerde faaliyete geçen şehir hastaneleriyle sağlık hizmetlerini dünya standartlarının üstünde bir seviyeye taşıdık. Yaklaşık 310 bini doktor olmak üzere 1,5 milyona yakın sağlık çalışanıyla bu alandaki insan kaynağımızı güçlendirdik. Önümüzdeki ay kamuya 15 bini hemşire olmak üzere 35 bin sağlık personeli daha alıyoruz. Ülke genelinde 2,5 milyon kişiye evde sağlık hizmeti vererek hizmeti insanımızın ayağına götürdük"

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Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne zaman açıklanacak? 2024 Başvuru kılavuzu bekleniyor!

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN 2024?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, personel alımıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı:

Sayın Cumhurbaşkanımız müjdeyi verdi. 35 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katılacak. Gerek mevcut sağlık hizmetlerinin etkin olarak sürdürülebilmesi açısından gerekse yeni açılan hastanelerimizin personel ihtiyacı açısından 35 bin yeni istihdam gücümüze güç katacak. Takvim bugün (dün) itibariyle başladı. Personel alımı bugün imzalandı.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne zaman açıklanacak? 2024 Başvuru kılavuzu bekleniyor!

Kılavuzu bu hafta ÖSYM'ye göndermek istiyoruz. Bildiğiniz gibi alımlarda mülakat yok. Tüm adaylar eşit koşullarda yarışacaklar. 15 bini hemşire, 8 bini hizmet personeli olmak üzere toplam 35 bin yeni çalışma arkadaşımız olacak. Branş dağılımını ve nihai takvimi ÖSYM ile birlikte hazırladığımız kılavuz ile ilan edeceğiz. Zannediyorum bir hafta içinde yetiştirebileceğiz.

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartları ne zaman açıklanacak? 2024 Başvuru kılavuzu bekleniyor!

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca X sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin paylaşım da bulundu. Bakan Koca "35.000 Kişi. Cumhurbaşkanımız beklenen haberi verdi. Sağlık Bakanlığımıza gelecek ay itibarıyla 15.000'i hemşire, 8.000'i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni çalışma arkadaşı geliyor." dedi.

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