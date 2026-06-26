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Giriş Tarihi: 26.06.2026 17:16

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum 2026 | 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

"Sağlık Bakanlığı 26 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu adaylar tarafından sorgulanıyor. Böylece yapılan resmi duyurular ile, Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 26 bin 673 personel alımı sürecindeki kadro ve kontenjan dağılımı bilgileri de ön plana çıktı. İşte sağlık camiasında yer almak isteyenler için tüm detaylar…

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum 2026 | 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 26 bin 673 personel alımı süreci, adayların gündeminde yer alıyor. Bu süreçte; hemşirelik, ebelik, diyetisyenlik, sağlık teknikerliği ve hekimlik başta olmak üzere farklı kadrolarda alım yapılması planlanıyor. Adaylar, 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 yeni çalışan alımına dair takvim ve başvuru şartlarına ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum 2026 | 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI YAPACAK

Sağlık Bakanlığı 2026 yılı içinde toplam 26 bin 673 sözleşmeli sağlık personeli alımı gerçekleştirecek.

İstihdam doğrultusunda acil sağlık hizmetleri, ilçe sağlık müdürlükleri, toplum sağlığı merkezleri, sağlık evleri ile yataklı tedavi kurumlarında görev yapmak üzere personeller kadrolara alınacak.

Alımlar ile birlikte, sağlık hizmetlerinin etkinliğini artırmak ve saha ile hastane hizmetlerinde personel ihtiyacını karşılamak hedefleniyor.

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum 2026 | 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihinin açıklanması ile süreç başlayacak.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum 2026 | 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için uzman doktor, doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayacak alımda gerekli kriterler, yayımlanacak resmi duyuru ve kılavuzla birlikte netleşecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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