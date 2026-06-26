Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum 2026 | 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere toplamda 26 bin 673 personel alımı süreci, adayların gündeminde yer alıyor. Bu süreçte; hemşirelik, ebelik, diyetisyenlik, sağlık teknikerliği ve hekimlik başta olmak üzere farklı kadrolarda alım yapılması planlanıyor. Adaylar, 2026 Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 yeni çalışan alımına dair takvim ve başvuru şartlarına ilişkin gelişmeleri takip ediyor.