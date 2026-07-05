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Giriş Tarihi: 05.07.2026 10:27

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 26 bin 673 personel alımı için adayların gözü, yapılan resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Böylece "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu merakla araştırılıyor. İşte sürecin tarihi, kadro ve kontenjan dağılımı hakkındaki tüm detaylar...

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı süreci hakkında yapılan resmi açıklamalar ve son gelişmeler, adayların yakın takibinde yer alıyor. Böylece Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağını gösterecek kılavuz merakla bekleniyor. Hemşirelik, ebelik, diyetisyenlik, sağlık teknikerliği ve hekimlik gibi farklı kadrolarda yapılması beklenen 26 bin 673 yeni çalışan alımına dair detaylar sorgulanıyor.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak?

SAĞLIK BAKANI MEMİŞOĞLU AÇIKLADI!

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, personel alımına ilişkin merak edilen soruya yanıt verdi. Sağlık Bakanlığı personel alımı planlamasının 2026 yılı sonunda gerçekleştirileceğini açıkladı.

Memişoğlu, "2024 KPSS ile geçen sene 47 bin hekim dışı personel alımı yaptık. Ondan önce de iki dönem daha alım olmuştu. 2026 Eylül'deki KPSS sonrasında bu alımları planlayacağız. Yani 2026'nın sonunda bir alım planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak 26 bin 673 personel alımına ilişkin başvuru takvimi henüz açıklanmadı. Başvuru tarihinin açıklanması ile süreç başlayacak.

Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak?

BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Sağlık Bakanlığı'nın 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için uzman doktor, doktor, hemşire, ebe ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayacak alımda gerekli kriterler, yayımlanacak resmi duyuru ve kılavuzla birlikte netleşecek.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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