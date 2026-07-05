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Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak?
Giriş Tarihi: 05.07.2026 10:27
Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek 26 bin 673 personel alımı için adayların gözü, yapılan resmi açıklamalara çevrilmiş durumda. Böylece "Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusu merakla araştırılıyor. İşte sürecin tarihi, kadro ve kontenjan dağılımı hakkındaki tüm detaylar...