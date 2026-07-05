Sağlık Bakanlığı Personel Alımı Son Durum | 26 Bin 673 personel alımı ne zaman ve nasıl yapılacak?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 personel alımı süreci hakkında yapılan resmi açıklamalar ve son gelişmeler, adayların yakın takibinde yer alıyor. Böylece Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurularının hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağını gösterecek kılavuz merakla bekleniyor. Hemşirelik, ebelik, diyetisyenlik, sağlık teknikerliği ve hekimlik gibi farklı kadrolarda yapılması beklenen 26 bin 673 yeni çalışan alımına dair detaylar sorgulanıyor.