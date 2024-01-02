Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru ekranı: JSGA ile 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 02.01.2024 22:58
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
22:58
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2024 yılı için sözleşmeli astsubay adayı alımı yapılacağını açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı kara ve yüzer birliklerinde astsubay olarak görev almak isteyenler alıma ilişkin detayları öğrenmek için 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları ve başvuru yapma ekranı detayları.