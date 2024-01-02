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Haberler Fotohaber Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru ekranı: JSGA ile 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 02.01.2024 22:58 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 22:58

Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru ekranı: JSGA ile 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2024 yılı için sözleşmeli astsubay adayı alımı yapılacağını açıkladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı kara ve yüzer birliklerinde astsubay olarak görev almak isteyenler alıma ilişkin detayları öğrenmek için 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır? şeklindeki sorulara yanıt arıyor. İşte 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları ve başvuru yapma ekranı detayları.

Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru ekranı: JSGA ile 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, 2024 yılı Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli astsubay adayı alımı için ilan yayımladı. Sahil Güvenlik astsubayı olmak isteyenler başvuru şartlarını öğrenmek ve başvuruda bulunmak isteyerek 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır? şeklindeki sorulara yanıt arıyor.

SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI

2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru sayfası ve başvuru şartları detayları şöyle;

Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru ekranı: JSGA ile 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Temini yapılacak 1'inci maddedeki tabloda belirtilen Ön lisans bölümlerinden mezun olmak veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,

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Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru ekranı: JSGA ile 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

c. Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) onaylanmış denklik belgesini almak ve belgesi sisteme yüklemek,

ç. Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU KILAVUZU | TIKLAYINIZ

SAHİL GÜVENLİK ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI | TIKLAYINIZ

Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru ekranı: JSGA ile 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

d. KPSS puan şartı aranan branşlar için; 2022 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak,

Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru ekranı: JSGA ile 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

e. 01 Ocak 2023 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.),

f. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

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