Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru ekranı: JSGA ile 2024 Sahil Güvenlik astsubay alımı başvuru şartları nedir, nereden, nasıl yapılır?

d. KPSS puan şartı aranan branşlar için; 2022 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak, şehit veya vazife malulü eş ve çocukları, [Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21'inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve(j) bentleri kapsamında olanların eş ve çocukları] için bu puanların en az %80'ini (en az 48 puan ve üstü) almış olmak,