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Haberler Fotohaber Sahur Duası (Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı): İlk sahurda hangi dualar okunur? İşte okunacak dualar ve anlamları
Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:57 Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:57

Sahur Duası (Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı): İlk sahurda hangi dualar okunur? İşte okunacak dualar ve anlamları

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmanın sevinci içerisinde ilk gece sahura kalkmaya hazırlanan Müslümanlar "sahur duası" araştırmalarına başladı. Peygamberimizin mübarek ve bereketli olarak nitelendirdiği rahmet ve bereket ayında dini vecibelerini yerine getirmek üzere hazırlanan vatandaşlar oruçlarına başlamak üzere sahura uyanacaklar. Gün boyu yaşanacak açlığı dengelemek, dayanma gücünü arttırmak ve maddi manevi bereketlere vesile olması açısından sahur duası edecekler. Sahur duası edecekler için İlk sahurda hangi dualar okunur, sahur duası nedir? İşte Sahur duası ve anlamı

Sahur Duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı: İlk sahurda hangi dualar okunur? İşte okunacak dualar ve anlamları

Peygamberimiz sahur yemeğine büyük önem vermiş ve tavsiye etmiştir. Müslümanların oruca olan dayanama gücünü ve kuvvetini arttıran sabah ezanıyla son bulup ibadete başlanılan bu zaman dilimini bereketli ve maneviyatla geçirmek isteyenler "sahur duası" araştırmalarına başladı. İşte sahur duası ve anlamı

Sahur Duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı: İlk sahurda hangi dualar okunur? İşte okunacak dualar ve anlamları

SAHUR NEDİR?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutacak kişilerin oruca hazırlık olmak üzere imsak vaktinden önce gece yedikleri yemeğe sahur denir.

İftarda acele etmek, sahuru geciktirmek sünnet olduğu gibi, sahur vakti, duaların makbul olduğu vakitlerden biridir.

Nitekim Hz. Peygamber (sas), "Sahur yiyiniz; çünkü sahurda bereket vardır." buyurarak sahur yemeğini teşvik etmiştir.

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Sahur Duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı: İlk sahurda hangi dualar okunur? İşte okunacak dualar ve anlamları

SAHUR DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

Sahur Duası Türkçe okunuşu şu şekildedir:

"Ya mefzei inde kurbetiy, veya ğavsi inde şiddeti, ileyke fezi'tu ve bike isteğestu, ve bike luztu la eluuzu bi sivake vela etlubu'l ferece illa minke, fe eğisni ve ferric enni, ya men yekbelu'l yesire ve ye'fu eni'l kesiri, ikbel minni'l yesire, ve'fu enni'l kesire, inneke ente'l ğafuru'r Rahim, Allahumme inniy es'eluke iymanen tubaşiru bihi kalbi, ve yakinen hetta a'leme ennehu len yusiybeni illa ma ketebte liy, ve razzini mine'l ayşi bima kasemte li, ya erheme'r rahimin. Ya uddeti fi kurbeti veya sahibi fi şiddeti ve ya veliyyi fi ni'meti ve ya ğayeti fi rağbeti ente's satiru avreti, ve'l aminu rev'eti ve'l mukiylu asreti, feğfir li ğatieti ya erheme'r rahimin."

Sahur Duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı: İlk sahurda hangi dualar okunur? İşte okunacak dualar ve anlamları

SAHUR DUASI ANLAMI (DİYANET MEALİ)

"Ey bela ve sıkıntı zamanında sığınağım ve ey zorluk zamanında imdadım! Sana yalvarıp yakarıyorum. Senden imdat diliyor ve Sana sığınıyorum, başkasına değil. Sıkıntı ve zorluklardan çıkışı ancak Senden diliyorum. O halde imdadıma yetiş ve beni sıkıntılardan kurtar. Ey az ameli kabul edip, çok günahı affeden! Benim az amelimi kabul et ve çok günahımı bağışla. Şüphesiz sen bağışlayan ve merhametlisin.Allah'ım! Senden kalbimle birleşen bir iman diliyorum ve birlikteliğinde ancak bana yazdığın şeylerin ulaşacağına kanaat getirebileceğim bir yaqin istiyorum. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Hayatımda bana kısmet ettiğin şeylere beni razı kıl. Ey sıkıntılı anımda birikimim, zorluk zamanımda yaverim, nimetli günümde velinimetim, rağbet ve iştiyakımın doruk noktası olan Rabbim! Sensin kusurumu örtecek, korkumu emniyete çevirecek ve sürçmemi affedecek olan. O halde benim hatamı bağışla. Ey merhametlilerin en merhametlisi."

Sahur Duası Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı: İlk sahurda hangi dualar okunur? İşte okunacak dualar ve anlamları

PEYGAMBERİMİZİN SAHUR DUASI

Allah Resulü (sav) bütün ibadetlerde olduğu gibi Ramazan ayında edâ ettiğimiz oruç ibadetinde de bize yol göstermiştir. Sahur yemeğini yemeyi bizlere tavsiye etmiş ve bize yemekten sonra hangi duaları etmemiz gerektiğini öğretmiştir.

Ebû Ümâme'den (ra) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (sav) sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi:

"Rabbimiz! Güzel ve bereket dilekleriyle dolu, ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz." (Buhari)

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