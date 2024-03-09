Giriş Tarihi: 09.03.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024
13:57
Sahur Duası (Arapça Türkçe okunuşu ve anlamı): İlk sahurda hangi dualar okunur? İşte okunacak dualar ve anlamları
On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha kavuşmanın sevinci içerisinde ilk gece sahura kalkmaya hazırlanan Müslümanlar "sahur duası" araştırmalarına başladı. Peygamberimizin mübarek ve bereketli olarak nitelendirdiği rahmet ve bereket ayında dini vecibelerini yerine getirmek üzere hazırlanan vatandaşlar oruçlarına başlamak üzere sahura uyanacaklar. Gün boyu yaşanacak açlığı dengelemek, dayanma gücünü arttırmak ve maddi manevi bereketlere vesile olması açısından sahur duası edecekler. Sahur duası edecekler için İlk sahurda hangi dualar okunur, sahur duası nedir? İşte Sahur duası ve anlamı