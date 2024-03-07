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Haberler Fotohaber İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakitleri
Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 09:00

İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakitleri

Müslüman alemi için mühim bir yere sahip olan Ramazan ayı bu yıl 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek. On bir ayın sultanı olarak adlandırılan bu önemli ay yine dua ve ibadetler ile geçirilecek. Ramazan ayına sayılı günler kala milyonların aklına ilk sahur ve iftar vakti saat kaçta sorusu gelmeye başladı. Diyanet'in yayımladığı Ramazan İmsakiyesi ile iftar vakti ve sahur saati bilgilerine Sabah'tan ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul, Ankara, İzmir imsakiye 2024 ile iftar vakti ve sahur, imsak vakitleri

İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakitleri

Rahmet, bereket ve ibadetin ayı on bir ayın sultanına sayılı günler kala iftar vakti ve sahur saati merak edilmeye başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı Ramazan İmsakiye 2024 ile İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm iller için iftar saat kaçta sorusu cevap buldu. 11 Mart'ta başlayacak olan Ramazan ayında İstanbul iftar vakti ve il il imsak vakitleri sabah.com.tr'de yer alıyor. İşte, imsakiye ile ilk iftar ve sahur vakitleri…

İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakitleri

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ - RAMAZAN AYININ 1. GÜNÜ (11 MART)

İstanbul İftar Vakti: 19:13

İstanbul Sahur (İmsak) Vakti: 05:51

30 Günlük İstanbul İftar ve Sahur Vakitleri İçin Tıklayın

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İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakitleri

ANKARA İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ - RAMAZAN AYININ 1. GÜNÜ (11 MART)

Ankara İftar Vakti: 18:58

Ankara Sahur (İmsak) Vakti: 05:36

30 Günlük Ankara İftar ve Sahur Vakitleri İçin Tıklayın

İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakitleri

İZMİR İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ - RAMAZAN AYININ 1. GÜNÜ (11 MART)

İzmir Sahur Vakti: 19:21

İzmir İftar (İmsak) Vakti: 06:01

30 Günlük İzmir İftar ve Sahur Vakitleri İçin Tıklayın

İstanbul iftar vakti ve sahur vakti saat kaçta? 2024 İstanbul, Ankara, İzmir İmsakiye ile iftar saati ve sahur vakitleri

RAMAZAN AYI NEDİR VE BU AYDA NELER YAPILIR?

Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan ramazanın başlıca özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1. Kur'ân-ı Kerîm bu ayda indirilmeye başlanmış olup âyet ve hadislerde bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen (el-Kadr 97/3; Nesâî, "Ṣıyâm", 5) Kadir gecesi de bu ayın içindedir. Bir âyette Kur'an'ın ramazan ayında, bir başka âyette mübarek bir gecede, bir diğerinde Kadir gecesinde inmeye başladığı haber verilmektedir (el-Bakara 2/185; ed-Duhân 44/1-3; el-Kadr 97/1). Kadir gecesi ramazan içinde mübarek bir gece olduğundan âyetler arasında bir çelişki yoktur.

2. İslâm'ın beş şartından biri olan oruç bu ayda tutulur (el-Bakara 2/183-185; Buhârî, "Ṣavm", 1; Müslim, "Îmân", 8, 9).

3. Hz. Peygamber'in inanarak ve sevabını Allah'tan bekleyerek kılan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağını bildirdiği ve kendisi de bizzat kılarak ümmeti için sünnet olduğunu gösterdiği (Buhârî, "Ṣalâtü't-terâvîḥ", 1; Müslim, "Müsâfirîn", 173-178) teravih namazı bu aya mahsus ibadetlerdendir.

4. Malî bir ibadet olan fitrenin (fıtır sadakası) bu ayın sonunda ve bayramdan önce ödenmesi gerekir. Bu ayda yapılan diğer yardımların da öteki aylara göre daha sevap ve faziletli olduğuna dair hadisler vardır (Buhârî, "Ṣavm", 7; Müslim, "Feżâʾil", 50; Tirmizî, "Zekât", 28). Bu sebeple, ramazanda ödenmesi gerekli olmamakla birlikte müslümanlar zekâtlarını bu ayda ödemeyi âdet haline getirmişlerdir.

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