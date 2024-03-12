Sahurda marketler açık mı? Ramazan’da marketlerin çalışma saatleri…İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

SAHURDA MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

Ramazan ayındaki çalışma saatleri için henüz bir açıklama yapılmadı.