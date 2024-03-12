Giriş Tarihi: 12.03.2024 15:15
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024
15:15
Sahurda marketler açık mı? Ramazan’da marketlerin çalışma saatleri…İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
Ramazan ayıyla birlikte oruçlarını tutacak olan vatandaşlar gün boyu zinde kalmak, açlık hissetmemek ve sağlıklı bir şekilde oruç ibadetlerini tamamlamak adına sahura kalkıyorlar. Özellikle sahur ve iftar saatlerinde ihtiyaçların karşılanması adına marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Sahura uyanan Müslümanlar yiyeceklerini hazırlarken eksiklerini tamamlamak adına "sahurda marketler açık mı?" araştırmalarına başladı. İşte Ramazan'da marketlerin çalışma saatleri