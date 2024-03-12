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Haberler Fotohaber Sahurda marketler açık mı? Ramazan’da marketlerin çalışma saatleri…İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri
Giriş Tarihi: 12.03.2024 15:15 Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 15:15

Sahurda marketler açık mı? Ramazan’da marketlerin çalışma saatleri…İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Ramazan ayıyla birlikte oruçlarını tutacak olan vatandaşlar gün boyu zinde kalmak, açlık hissetmemek ve sağlıklı bir şekilde oruç ibadetlerini tamamlamak adına sahura kalkıyorlar. Özellikle sahur ve iftar saatlerinde ihtiyaçların karşılanması adına marketlerin çalışma saatleri araştırılıyor. Sahura uyanan Müslümanlar yiyeceklerini hazırlarken eksiklerini tamamlamak adına "sahurda marketler açık mı?" araştırmalarına başladı. İşte Ramazan'da marketlerin çalışma saatleri

Sahurda marketler açık mı? Ramazan’da marketlerin çalışma saatleri…İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

Mübarek Ramazan ayında oruçlarına sahurla başlayıp iftar ile bitiren vatandaşlar sahur ve iftar zamanlarında ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına market araştırması yapıyorlar. Peki sahurda marketler açık mı, marketler Ramazan ayında kaça kadar açık?

Sahurda marketler açık mı? Ramazan’da marketlerin çalışma saatleri…İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

SAHURDA MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerin çalışma saatleri bağlı oldukları market zincirlerine göre değişiklik göstermektedir. Ancak A101, Şok, Bim, Migros, Carrefour'un çalışma saatleri 09.00 - 21.00 arasındadır. Çalışma saatleri ise bazı bölgelere göre 09.00 ile 22.00 arasında olabilmektedir.

Ramazan ayındaki çalışma saatleri için henüz bir açıklama yapılmadı.

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Sahurda marketler açık mı? Ramazan’da marketlerin çalışma saatleri…İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

BİM KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Sahurda marketler açık mı? Ramazan’da marketlerin çalışma saatleri…İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

A101 KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ancak bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında da hizmet vermektedir.

Sahurda marketler açık mı? Ramazan’da marketlerin çalışma saatleri…İşte A101, BİM, ŞOK çalışma saatleri

ŞOK KAÇA KADAR AÇIK, KAÇTA KAPANIYOR?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

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