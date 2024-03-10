Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan ve tok tutan yiyecekler ile sahur menüsü önerileri

Yumurta: Anne sütünün ardından en kaliteli proteine sahip olduğu söylenen yumurta, sahurda ilk tercihiniz olabilir. Haşlama ve omlet olarak tüketebileceğiniz 1 ya da 2 yumurta, sizi gün boyu tok tutarak enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır.

Yoğurt ve Süt: Protein ve kalsiyum içeriği sayesinde yoğurt ve süt, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

Tarçın: Yoğurt, süt ya da meyvelerin üzerine ekleyeceğiniz tarçın sayesinde kan şekeri kontrolünü sağlayarak tatlı krizlerinin önüne geçebilirsiniz. Bu sayede tokluk hissine de katkıda bulunabilirsiniz.

Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.



Yulaf Ezmesi: Glisemik endeksi düşük gıdalar, kan şekerinin dengelenmesi açısından önem taşır. Sahurda yulaf ezmesi tüketmek, gün boyu enerji depolamanıza yardımcı olur.

Tam Tahıllı Ekmek: Yüksel lif içeriği sayesinde kan şekerini dengede tutarak uzun süre tokluk hissi sağlamanıza yardımcı olacak bir diğer besin ise tam tahıllı ekmektir.

Salata: Mevsim yeşilliklerinden hazırlayacağınız bir salata sayesinde hem vitamin ve mineral ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de mide hacminizi doldurarak tokluk hissine erişebilirsiniz.

Posalı Gıdalar: Posalı gıdalar, sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu sayede kabızlığı önleyerek gün boyu acıkma hissini de bastırır.

Ceviz: Açlığa bağlı unutkanlığı önlemesi ile bilinen ceviz, sahur sofralarında da sıklıkla tüketilir. Sahurda 2 ila 3 adet ceviz yiyerek iftara kadar dinç kalabilirsiniz.

Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.

Muz: Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.