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Haberler Fotohaber Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan ve tok tutan yiyecekler ile sahur menüsü önerileri
Giriş Tarihi: 10.03.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 15:15

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan ve tok tutan yiyecekler ile sahur menüsü önerileri

Oruç tutarken sahurda yenen gıdaların uzun süreli tok tutmasına, hararete ve hazımsızlığa sebep olmamasına dikkat edilmelidir. Ortalama 13 saat oruçlu olacağımız Ramazan ayında sahurda ve iftarda tükettiklerimiz büyük önem taşıyor. Bu sebeple sahurda tok tutan besinler, sahurda ne yenir, ne yenmez gibi sorularla inceleniyor. İşte susatmayan ve tok tutan yiyecekler ile sahur menüsü önerileri…

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan ve tok tutan yiyecekler ile sahur menüsü önerileri

11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucunu yarın tutacağız. İftara kadar tok tutacak, susatmayacak ve sahurdan sonra rahatsızlık vermeyecek besinleri araştıran vatandaşlar sahurda ne yenir, ne yenmez sorularına yanıt arıyor. Ramazan ayında doğru beslenmenin sağlığa etkisi mühim olduğundan, iftar kadar sahur menüsüne de dikkat etmek gerekiyor. İşte susatmayan ve tok tutan yiyecekler ile sahur menüsü önerileri.

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan ve tok tutan yiyecekler ile sahur menüsü önerileri

SAHURDA NE YENİR?
Sahur vaktinde doğru tercihler yaparak Ramazan ayını daha kolay ve rahat bir şekilde geçirebilirsiniz. Oruç zamanı tok tutan yiyecekler hazırlayarak sahur sofranızı kurabilirsiniz. İşte sahurda tok tutan yiyecekler listesi:

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Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan ve tok tutan yiyecekler ile sahur menüsü önerileri

Yumurta: Anne sütünün ardından en kaliteli proteine sahip olduğu söylenen yumurta, sahurda ilk tercihiniz olabilir. Haşlama ve omlet olarak tüketebileceğiniz 1 ya da 2 yumurta, sizi gün boyu tok tutarak enerjinizi korumanıza yardımcı olacaktır.

Yoğurt ve Süt: Protein ve kalsiyum içeriği sayesinde yoğurt ve süt, uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.
Tarçın: Yoğurt, süt ya da meyvelerin üzerine ekleyeceğiniz tarçın sayesinde kan şekeri kontrolünü sağlayarak tatlı krizlerinin önüne geçebilirsiniz. Bu sayede tokluk hissine de katkıda bulunabilirsiniz.

Zeytin: Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.


Yulaf Ezmesi: Glisemik endeksi düşük gıdalar, kan şekerinin dengelenmesi açısından önem taşır. Sahurda yulaf ezmesi tüketmek, gün boyu enerji depolamanıza yardımcı olur.

Tam Tahıllı Ekmek: Yüksel lif içeriği sayesinde kan şekerini dengede tutarak uzun süre tokluk hissi sağlamanıza yardımcı olacak bir diğer besin ise tam tahıllı ekmektir.
Salata: Mevsim yeşilliklerinden hazırlayacağınız bir salata sayesinde hem vitamin ve mineral ihtiyaçlarınızı karşılayabilir hem de mide hacminizi doldurarak tokluk hissine erişebilirsiniz.
Posalı Gıdalar: Posalı gıdalar, sindirim sisteminin düzenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu sayede kabızlığı önleyerek gün boyu acıkma hissini de bastırır.
Ceviz: Açlığa bağlı unutkanlığı önlemesi ile bilinen ceviz, sahur sofralarında da sıklıkla tüketilir. Sahurda 2 ila 3 adet ceviz yiyerek iftara kadar dinç kalabilirsiniz.

Çörekotu: Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.

Muz: Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.

Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan ve tok tutan yiyecekler ile sahur menüsü önerileri

SAHURDA SUSATMAYAN YİYECEKLER VE İÇECEKLER NELERDİR?
Ramazan ayında açlığın yanı sıra susuzluk da insanı zorlar. Gün boyu susuz kalmak istemiyorsanız, sahurda susatmayan yiyecekler tüketebilirsiniz. İşte sahurda tüketebileceğiniz susatmayan yiyecek ve içecek listesi:

  • Kuru yemiş
  • Süt ürünleri
  • Su oranı yüksek olan meyveler (Karpuz, şeftali, üzüm)
  • Çiğ sebzeler
  • Ev yapımı hoşaf
  • Ayran
  • Kefir
Sahurda ne yenir, ne yenmez? Susatmayan ve tok tutan yiyecekler ile sahur menüsü önerileri

SAHURDA NE YENMEZ?
Ramazan ayı boyunca sahurda yemeniz gereken yiyecek ve içecekleri sizinle paylaştık. Peki, sahurda ne yenmez? İşte sahurda yememeniz gerekenler listesi:

  • Yağlı yiyecekler
  • Tüm hamur işleri
  • Kızartma
  • Acılı, tuzlu ve baharatlı yiyecekler
  • Hamur işi, kızartma ve yağlı yiyecekler.

Bunlar, kan şekeri dengesizliğinin yanı sıra sindirim güçlüğüne de sebep olur. Gün içerisinde midede ağrı, ekşime, yanma gibi semptomlar meydana gelebilir. Ayrıca bu tür yiyecekleri tüketmek daha çabuk acıkmanıza neden olur.

Acılı, tuzlu ve baharatlı yiyecekler tüketmek ise gün boyu susuzluk yaşamanıza neden olabilir.

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